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Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „ Future For Fridays? “ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Der Fall um die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines bleibt politisch hochbrisant – und gewinnt durch neue Recherchen weiter an Schärfe. Ein mutmaßlicher Koordinator sitzt inzwischen in Hamburg in Untersuchungshaft, während Hinweise auf internationale Verflechtungen, mögliche ukrainische Netzwerke und Geheimdienstkontakte für anhaltende Diskussionen sorgen.

Im Cicero Podcast Politik spricht Investigativjournalist Ulrich Thiele im Gespräch mit Cicero-Redakteur Clemens Traub über Hintergründe, politische Dimensionen und offene Fragen. Dabei schildert Thiele, wie offen einige der mutmaßlich Beteiligten mit der Tat umgehen. „Die Saboteure in der Ukraine […] sind sehr redewillig“, sagt er. Sie betrachteten die Aktion als „patriotischen Akt“ und seien „stolz darauf“. Diese Wahrnehmung sei in der Ukraine offenbar weit verbreitet, Kritik daran gebe es kaum.

Zugleich verweist Thiele im Gespräch mit Traub auf Kontakte zu hochrangigen Quellen in den USA, die Einblicke in mögliche Geheimdienstverbindungen ermöglicht hätten. Die Rede ist von der CIA. Entscheidend seien dabei journalistische Netzwerke gewesen: „Da braucht man Türöffner.“

Politisch wird der Fall zunehmend instrumentalisiert. Parteien wie AfD, BSW und SPD greifen die mutmaßliche ukrainische Beteiligung auf, um die deutsche Unterstützung für die Ukraine infrage zu stellen. Thiele betont im Gespräch, dass die Sabotage längst zu einem „großen Politikum“ geworden sei, an dem sich grundlegende außenpolitische Konfliktlinien entzünden.

Clemens Traub (li.) und Ulrich Thiele in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 22. April 2026 als Video-Podcast in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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