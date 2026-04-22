Ulrich Thiele
Ulrich Thiele / J. Marguier
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Investigativjournalist Ulrich Thiele im Gespräch mit Clemens Traub Cicero Podcast Politik: „Die Nord-Stream-Saboteure sind Kinder der CIA“

Ein mutmaßlicher Nord-Stream-Koordinator sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. Der Prozess führt in ein Geflecht aus ukrainischen Netzwerken, bis in die Schattenwelt der CIA und ins Zentrum der deutschen Politik. Im Podcast spricht Ulrich Thiele über seine hochbrisanten Recherchen.

VON CLEMENS TRAUB am 1. Mai 2026 3 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Der Fall um die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines bleibt politisch hochbrisant – und gewinnt durch neue Recherchen weiter an Schärfe. Ein mutmaßlicher Koordinator sitzt inzwischen in Hamburg in Untersuchungshaft, während Hinweise auf internationale Verflechtungen, mögliche ukrainische Netzwerke und Geheimdienstkontakte für anhaltende Diskussionen sorgen.

Im Cicero Podcast Politik spricht Investigativjournalist Ulrich Thiele im Gespräch mit Cicero-Redakteur Clemens Traub über Hintergründe, politische Dimensionen und offene Fragen. Dabei schildert Thiele, wie offen einige der mutmaßlich Beteiligten mit der Tat umgehen. „Die Saboteure in der Ukraine […] sind sehr redewillig“, sagt er. Sie betrachteten die Aktion als „patriotischen Akt“ und seien „stolz darauf“. Diese Wahrnehmung sei in der Ukraine offenbar weit verbreitet, Kritik daran gebe es kaum.

Zugleich verweist Thiele im Gespräch mit Traub auf Kontakte zu hochrangigen Quellen in den USA, die Einblicke in mögliche Geheimdienstverbindungen ermöglicht hätten. Die Rede ist von der CIA. Entscheidend seien dabei journalistische Netzwerke gewesen: „Da braucht man Türöffner.“ 

Politisch wird der Fall zunehmend instrumentalisiert. Parteien wie AfD, BSW und SPD greifen die mutmaßliche ukrainische Beteiligung auf, um die deutsche Unterstützung für die Ukraine infrage zu stellen. Thiele betont im Gespräch, dass die Sabotage längst zu einem „großen Politikum“ geworden sei, an dem sich grundlegende außenpolitische Konfliktlinien entzünden.

Clemens Traub und Ulrich Thiele
Clemens Traub (li.) und Ulrich Thiele in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 22. April 2026 als Video-Podcast in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

soistes | Fr., 1. Mai 2026 - 15:33

Wie das alles passieren konnte & welche Staaten mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen gewirkt haben.

Und welche Rolle wichtige deutsche Staatsakteure hier gespielt haben. Und weshalb gegen diese nicht ermittelt wird.

Mist ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich jetzt weiter schreiben wollte.

Ob das nochmal gut werden wird hier in unserem Land, bei soviel "Vergesslichkeit & Blindheit"?

Zum Glück sind wir militärisch sehr gut aufgestellt & niemand kann uns das Wasser hier reichen. Das beruhigt mich sehr.

Danke Ulrich Thiele für die sehr gute Recherche.

Manch einer wird jetzt vielleicht echauffieren das russisches Gas so beschmutzt wurde, wo wir das so dringend von denen benötigen.

Wie wäre es mit Fracking im eigenen Land? Bis zu 40 % des jährlichen Verbrauchs könnten wir selbst heben. Oder lieber doch wieder verschenken, wie den überflüssige Strom in unserem Netz?

Walter Buehler | Fr., 1. Mai 2026 - 15:47

..., dass es Herrn Thiele nicht um den Terrorakt der Sprengung einer internationalen Pipeline geht, sondern letztlich nur um die publizistische Unterstützung der ukrainischen Nationalisten, die gesprengt haben.

Bei den Fakten verlässt er sich in erstaunlich blinder Gläubigkeit ganz auf ausländische Geheimdienstler. Mit Sympathie und ohne jede Kritik referiert er ihre bunten Geschichtchen.

Für Thiele ist Kusnezow ein sympathischer ukrainischer Patriot, fromm und vorbildlich, dessen "sportliche Leistung" in der Ostsee er bewundert.

Daneben gibt er sich die größte Mühe, Selenski von jeder Verantwortung frei zu schaufeln.

Denn dieser Terrorakt (den er für berechtigt hält) darf die deutsche Hilfeleistung für die Nationalisten in der Ukraine auf gar keinen Fall beeinträchtigen. Das ist sein Ziel.
---
Er predigt Sympathie für die mutigen Täter und kritisiert nur die, die den Terrorakt bestrafen wollen.

Einen solchen sympathisierenden Journalismus gab es einst auch bei der RAF.

Walter Bühler der Mann von der alten Schule der SPD. Glauben ist das neue Wissen & Russland ist gut, das Völkerrecht natürlich auch, aber nur für Russland. Habe ich noch was vergessen? Das Olaf Syndrom hat wieder zugeschlagen ;)

Es ist schon erstaunlich, wie das russische Politsystem, hier in Europa vom politischen Außenrand bewundert wird. Wir wissen ja, Wladimir ist ein "lupenreiner Demokrat". Und wenn "Gas Gerd" & "Alice im Wunderland" das sagt wird es bestimmt stimmen. Nach der SPD kommt der neue "Reimport" AFD made in Russia nach Deutschland. Weil gute Freunde kann niemand trennen & der deutsche Staat muss besonders stark mit hoher Staatsquote sein.

Da lobe ich mir Wolfgang Kubicki & die neue FDP. Der wesentlich bessere Weg für Deutschland.

Aber das ist natürlich verpönt in neuen Deutschland der Gegenwart. Weil wir Glauben als neues Wissen angesehen wird. Und dort schlägt die kollektive Denkstörung zu. Im Gaslighting. Lecker ;)

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.