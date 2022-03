Ukraine, Wehrpflicht, Nato - „Küchenkabinett“ mit Tilman Kuban und Ralf Stegner

In der neuen Ausgabe des „Küchenkabinetts“ diskutiert Christoph Minhoff mit Tilman Kuban (CDU) und Ralf Stegner (SPD) in Zeiten des in der Ukraine wütenden „Putin-Krieges“ unter anderem über die Frage, ob wir in Deutschland gesellschaftlich auf den Worst Case vorbereitet wären. Im Mittelpunkt stehen dabei eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, das 2-Prozent-Ziel der Nato-Finanzierung und die Auswirkung des Bedrohungsszenarios auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.