Da ist zum ersten die ganz praktische Solidarität: Sie besteht darin, in den eigenen Häusern und Wohnungen Menschen aufzunehmen, die aus der Ukraine geflohen sind. Wer keinen Platz hat, kann zu den Bahnhöfen seiner Stadt gehen und dort ganz praktisch helfen. Wer keinen Platz oder keine Zeit hat, kann Geld spenden an Hilfsorganisationen, die über die Logistik verfügen, um in der Ukraine sinnvoll zu helfen. Finanziell kann man über „Reporter ohne Grenzen“ ukrainische Journalisten unterstützen, die weiter im Land arbeiten oder fliehen mussten. Die Organisation unterstützt auch unabhängige russische Journalisten, die das Land verlassen mussten. Ganz konkret kann man Medien wie „Meduza“ unterstützen, eine wichtige journalistische Stimme, die auch auf Englisch berichtet, die aber vor allem auf Russisch ein qualitativ hochwertiges Medium ist, das in Russland selbst ein Gegengewicht zur Staatspropaganda bildet.