Am Montagmorgen etwa erreichte mich über Dritte eine Mitteilung der bayerischen Landtagsfraktion der Grünen, deren Argumentationsstruktur schon nach der Lektüre der Überschrift absehbar war. In Niederbayern, so hätten es die grünen Landtagspolitiker Toni Schuberl und Rosi Steinberger gerne, sollen 500 Windräder in die schöne Landschaft gerammt werden. „Niederbayern braucht Windräder“, da sind sich Schuberl und Steinberger sicher. Und ich wiederum bin mir sicher, dass der Schuberl Toni und die Steinberger Rosi – in Bayern wird der Nachname immer zuerst genannt – dabei die Rechnung ohne (fast) alle Niederbayern gemacht haben, die sich selbst nicht dem grünen Milieu zuordnen lassen. Dass beim Bau von Windrädern Konflikte programmiert sind, liegt auf der Hand, ist insofern also keine neue Erkenntnis. Und genau genommen hat auch Markus Söder bereits angekündigt, bayernweit neue Windräder bauen zu wollen.