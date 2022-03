Nach der russischen Invasion sagte Außenministerin Baerbock, wir seien „in einer anderen Welt aufgewacht“. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass dieser Satz in Riga oder Warschau ein bitteres Lachen provozierte. Viele Menschen dort werden sich gefragt haben, in welcher Welt die deutschen Verantwortungsträger denn zuvor eingeschlafen waren: In einer Welt, in der russische Truppen noch nicht in Georgien eingefallen waren? In einer Welt, in der Russland die Krim noch nicht gewaltsam annektiert hatte? Oder in einer Welt, in der die russische Luftwaffe noch nicht syrische Krankenhäuser bombardiert hatte?

Dass Putins Regime „die elementarsten Regeln der internationalen Ordnung“ bricht (Baerbock) und bei seinen „Militäraktionen“ wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt, ist wirklich keine Neuigkeit. Geändert hat sich eigentlich nur das Ausmaß. Aber auch da war durchaus ein Trend zu erkennen.