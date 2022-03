Statt zu differenzieren und abzuwägen, hat man mal wieder Farbe zu bekennen, vorzugsweise gelb-blau. Seit gut zwei Wochen produziert ein Großteil der Medien, angefangen von den Öffentlich-Rechtlichen bis hin zu den großen Zeitschriftenverlagen, eine hyperventilierende Schlagzeile nach der anderen. Das ist zwar verständlich, da sich vor unseren Augen menschliche Tragödien abspielen, die wir noch vor Wochen für unmöglich gehalten hätten. Gerade deshalb aber wäre es Aufgabe der Medien, ruhig Blut zu bewahren und der Sachlichkeit Raum zu geben. Stattdessen dreht man auch in den Redaktionsstuben an der Eskalationsspirale. Das ging soweit, dass ein verdienter Journalist auf Bild-TV offen einen Mordanschlag auf Wladimir Putin herbeifabulierte – und niemand widersprach. Wahrscheinlich fühlten sich in der Runde alle in diesem Moment als kleine Stauffenbergs. Herzlichen Glückwunsch.