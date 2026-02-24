Heiner Wilmer
Der neue Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer / picture alliance / HMB Media | Julien Becker

Katholische Bischofskonferenz mit neuem Vorsitzenden Frommes Selbstbewusstsein „mit Schmackes“

Heiner Wilmer schlägt einen neuen Ton an. Die Katholische Kirche in Deutschland sei „attraktiv“, erklärt der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Gläubigen seien „gut drauf“. Doch Wilmers wichtigste Baustelle ist der Konflikt mit Rom.

VON VOLKER RESING am 24. Februar 2026 7 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Die Katholische Kirche in Deutschland stellt sich neu auf. Und es beginnt mit einer Überraschung. Noch nie sei bei vergleichbaren Pressekonferenzen der Bischofskonferenz so viel von Gott und Christus die Rede gewesen, wundert sich der Zeit-Journalist Patrik Schwarz und fragt: Bedeutet das einen neuen Stil? 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Martin Beckmann | Di., 24. Februar 2026 - 17:20

Recht hat er, dieser Verein ist unheimlich attraktiv, das sieht man an den Austrittszahlen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.