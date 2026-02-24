Katholische Bischofskonferenz mit neuem Vorsitzenden Frommes Selbstbewusstsein „mit Schmackes“

- Frommes Selbstbewusstsein „mit Schmackes“
Heiner Wilmer schlägt einen neuen Ton an. Die Katholische Kirche in Deutschland sei „attraktiv“, erklärt der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Gläubigen seien „gut drauf“. Doch Wilmers wichtigste Baustelle ist der Konflikt mit Rom.
Die Katholische Kirche in Deutschland stellt sich neu auf. Und es beginnt mit einer Überraschung. Noch nie sei bei vergleichbaren Pressekonferenzen der Bischofskonferenz so viel von Gott und Christus die Rede gewesen, wundert sich der Zeit-Journalist Patrik Schwarz und fragt: Bedeutet das einen neuen Stil?
