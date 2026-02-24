Katholische Bischofskonferenz mit neuem Vorsitzenden - Frommes Selbstbewusstsein „mit Schmackes“

Heiner Wilmer schlägt einen neuen Ton an. Die Katholische Kirche in Deutschland sei „attraktiv“, erklärt der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Gläubigen seien „gut drauf“. Doch Wilmers wichtigste Baustelle ist der Konflikt mit Rom.