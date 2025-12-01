- Gießen ist ein Menetekel
In Gießen, wo sich am Samstag die AfD-Jugendorganisation gründete, wurden auch Reporter von linken Aktivisten angegriffen. Darunter Paul Ronzheimer, der mit einem Kamerateam vor Ort war. Doch die Journalisten-Gewerkschaft DJV schweigt dazu.
Paul Ronzheimer ist ein journalistischer Tausendsassa im besten Sinn: Der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung zählt nämlich nicht zu jenen, die ihre Berichterstattung gemütlich vom Schreibtisch aus erledigen. Sondern er ist einer, der hingeht, der hinschaut, der sich ins Getümmel stürzt, um sich an Ort und Stelle selbst einen Eindruck des Geschehens zu machen: ob an der Front im Ukrainekrieg, in Gaza – oder wie an diesem Wochenende bei der Gründung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ in Gießen.
