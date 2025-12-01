Linke Übergriffe auf Journalisten - Gießen ist ein Menetekel

In Gießen, wo sich am Samstag die AfD-Jugendorganisation gründete, wurden auch Reporter von linken Aktivisten angegriffen. Darunter Paul Ronzheimer, der mit einem Kamerateam vor Ort war. Doch die Journalisten-Gewerkschaft DJV schweigt dazu.