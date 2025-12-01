Reporter Ronzheimer am Samstag bei der Demonstration in Gießen
Linke Übergriffe auf Journalisten Gießen ist ein Menetekel

In Gießen, wo sich am Samstag die AfD-Jugendorganisation gründete, wurden auch Reporter von linken Aktivisten angegriffen. Darunter Paul Ronzheimer, der mit einem Kamerateam vor Ort war. Doch die Journalisten-Gewerkschaft DJV schweigt dazu.

VON ALEXANDER MARGUIER am 1. Dezember 2025 8 min

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

Paul Ronzheimer ist ein journalistischer Tausendsassa im besten Sinn: Der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung zählt nämlich nicht zu jenen, die ihre Berichterstattung gemütlich vom Schreibtisch aus erledigen. Sondern er ist einer, der hingeht, der hinschaut, der sich ins Getümmel stürzt, um sich an Ort und Stelle selbst einen Eindruck des Geschehens zu machen: ob an der Front im Ukrainekrieg, in Gaza – oder wie an diesem Wochenende bei der Gründung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ in Gießen. 

IngoFrank | Mo., 1. Dezember 2025 - 17:21

Journalist- Gewerkschaft schweigt.
Die falschen Männer und Frauen am ganz ganz falschem Ort ….,
Passt alles wieder ins Bild an diesem vergangenen Wochenende…..
Die „Familienunternehmer“haben sich den Linken Mob ergeben, der Kanzler hat in punkto Rente der SPD wie immer nachgegeben und die AfD hat wieder ihren alten Höchstwert erreicht. Wen wundert’s ? ?
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Karl-Heinz Weiß | Mo., 1. Dezember 2025 - 17:44

Der Gießener OB war vor seiner Wahl evangelischer Pfarrer und Funktionäre des DGB waren maßgebend in die Demonstrationen eingebunden. Wenn dies das Demokratieverständnis dieser Organisationen widerspiegelt, können wir auch bald mit Turiner Verhältnissen rechnen.

Walter Buehler | Mo., 1. Dezember 2025 - 17:54

Der Traum von der homogenen, gerechten, gleichgeschalteten und somit klassenlosen Gesellschaft, der unter der entschlossenen Führung eines jeden berühmten Revolutionshelden A, B, C, ... wieder und wieder verwirklicht worden ist - dieser Traum war jedesmal mit unzähligen Todesopfern verbunden.

Um jeden Heiligen Führer, um den Helden der jeweiligen Revolution entsteht dabei ein Heiligenkult, der in der Gefolgschaft die niedrigsten Instinkte mobilisiert, nämlich sich selbst für einen Kämpfer für das absolut Gute zu halten, der alle bösen Feinde ausrotten muss.

So haben auch Stalin, Mielke, Benjamin, ... giftige Varaianten des "Antifaschismus" erschaffen und praktiziert, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat.

Nach Reuter, Schuhmacher, Ollenhauer, Erler, Brandt, Schmidt, ... ist es ein irrer Vorgang, wenn heutige SPD-Funktionäre (wie der Gießener OB) sich mit der Hamas, mit den Erben der RAF und mit Mielkes Antifa solidarisieren.

Chris Groll | Mo., 1. Dezember 2025 - 18:10

Sehr geehrter Herr Marguier, Gießen ist ein Menetekel.
Sie haben aber vergessen? zu ewähnen, daß auch auf Journalisten und Kameraleute von Tichys Einblick tätliche Angriffe stattfanden und es Verletzte gegeben hat. Daß ca. zwei Dutzend, meist vermummte DGB-Schläger das Team eingekreist haben und mit Fäusten aus die Mitarbeiter eingeschlagen haben.
Nur eine größere Anzahl von Polizisten kann das Team vor Schlimmerem bewahren.
Der "Wertewesten" versinkt in linksradikalem Chaos.
Und Kanzler Merz spricht von Gewalt von Rechts- und Linksaußen. Was für ein Pinocchio.

Brigitte Miller | Mo., 1. Dezember 2025 - 18:27

Neu gegründete Jugendorganisation jetzt schon „rechtsradikal“ Oder nehmen Sie an, dass sie es noch werden wird?

Bernhard Kaiser | Mo., 1. Dezember 2025 - 18:43

"Ein Journalist, der über die Gründung einer rechtsradikalen Jugendorganisation berichtet, betreibt also „Nazi-Propaganda“ und soll selbst ein „Nazi“ sein?“ Wer die Jugendorganisation der AfD pauschal als "rechtsradikal“ betitelt bläst leider ins gleiche Horn wie die MSM und liefert den kriminellen, linksradikalen Straßenschlägern den Vorwand für ihr Handeln, auch wenn ich dem Artikel ansonsten zustimme …

Thomas Veit | Mo., 1. Dezember 2025 - 19:01

Ich sag mal so: wäre die AfD in der letzten INSA-Umfrage nicht auf 27% gestiegen und die Union auf 25% gefallen... - dann würde mir das ernstlich Sorgen machen. So aber nicht.

"Es ist nicht mehr und nicht weniger als das Anfachen von Straßenkämpfen wie zu Zeiten der Weimarer Republik."

Genau diejenigen, die den normalen Bürger penetrant vor einer Wiederholung der Weimarer Republik im Kontext der bloßen Existenz der AfD gewarnt und Panik-Alarm geschlagen haben..., genau jene selbst implementieren jetzt 'die Weimarer Republik' als Zustand auf unseren Straßen, vor Versammlungsstädten und auf Plätzen... ..., sie bedrohen aktiv kämpferisch die Demokratie und unterdrücken aktiv kämpferisch freien Journalismus.

Linke Nazis.

Andreas Peters | Mo., 1. Dezember 2025 - 20:06

alle vereint. NGOs, Linke, Sozis, Gewerkschaften, Kirchen und ein aufgestachelter Mob. Sie alle wollen gerade wieder A. Hitler verhindern, auch wenn der gar nicht auftaucht. Für die Realität bleibt da eben kein Raum mehr. Das beste Beispiel scheint mir die SPD zu sein, die haben sich so sehr in ihren Antifaschismus verliebt, daß ihne diese gegenseitige tägliche Selbstversicherung ausreicht und vernünftige Ideen keine Chance mehr haben.

