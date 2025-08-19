Joachim Paul
Über Wahlen in der Demokratie Ludwigshafen ist nicht Moskau

Die Wahl eines Oberbürgermeisters ist demokratische Routine. In Ludwigshafen ist das dieses Jahr anders. Ein Bewerber für das Amt ist von der Wahl ausgeschlossen worden. Aus politischen Gründen. Diese Praxis kennt man nur aus autoritären Staaten. In Deutschland ist das verfassungswidrig.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 19. August 2025

Volker Boehme-Neßler

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Ende September wählt Ludwigshafen einen neuen Oberbürgermeister. Ein Wahlausschuss soll diese Wahl organisieren. In ihm sitzen Vertreter fast aller Parteien, die im Stadtrat von Ludwigshafen vertreten sind. Ein Politiker der AfD findet sich im Ausschuss allerdings nicht. Vor einigen Wochen hat dieser Wahlausschuss den AfD-Politiker Joachim Paul von der Wahl ausgeschlossen. Im Klartext: Er darf nicht antreten und sich dem Votum der Wähler stellen. Inzwischen werden die Wahlzettel gedruckt. Joachim Paul steht nicht darauf.

Dass Bewerber von einer Wahl ausgeschlossen werden, kommt im Einzelfall vor. Dabei geht es aber um Formalien. Sie müssen ein Mindestalter haben, Staatsbürger eines EU-Staates sein und einen Hauptwohnsitz dort haben, wo sie gewählt werden wollen. Hier ist es aber anders: Der Lehrer und Landtagsabgeordnete wird aus politischen Gründen ausgeschlossen. Die Mitglieder des Wahlausschusses haben Zweifel an seiner Verfassungstreue. Sie meinen, er biete nicht die Gewähr dafür, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten. Joachim Paul geht juristisch gegen seinen Ausschluss vor. Das zuständige Verwaltungsgericht in Neustadt hat seinen Eilantrag aber zurückgewiesen und den Ausschluss von der Wahl bestätigt.

