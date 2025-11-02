- Dem Zeitgeist aufs Maul
Richard David Precht hat sich zu einem der wichtigsten Intellektuellen dieser Republik entwickelt. Auch begriffliche und argumentative Ungenauigkeiten des so genannten Philosophen ändern an seiner Relevanz nichts.
Wenn in der akademischen Philosophie der Name Richard David Prechts fällt, gehören hochgezogene Augenbrauen noch zu den harmlosen Reaktionen. Es wird als Beleidigung eines ehrenwerten Berufsstandes angesehen, dass Precht in der Öffentlichkeit für einen „Philosophen“ gehalten wird. Das liegt auch daran, dass er eigentlich Literaturwissenschaft studiert hat und, wenn ich recht sehe, nur im Nebenfach Philosophie. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt für die ausgreifende Abneigung.
Dabei ist es natürlich in gewisser Weise lächerlich, den Titel „Philosoph“ von einem staatlichen Zertifikat abhängig zu machen. Gemessen daran wäre nicht nur Friedrich Nietzsche nie ein Philosoph gewesen, sondern auch Platon und Aristoteles nicht.
