Precht
Der Bestseller-Autor Richard David Precht auf der Frankfurter Buchmesse. /picture alliance / dts-Agentur

Über den Philosophen Richard David Precht Dem Zeitgeist aufs Maul

Richard David Precht hat sich zu einem der wichtigsten Intellektuellen dieser Republik entwickelt. Auch begriffliche und argumentative Ungenauigkeiten des so genannten Philosophen ändern an seiner Relevanz nichts.

VON MATHIAS BRODKORB am 2. November 2025 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Wenn in der akademischen Philosophie der Name Richard David Prechts fällt, gehören hochgezogene Augenbrauen noch zu den harmlosen Reaktionen. Es wird als Beleidigung eines ehrenwerten Berufsstandes angesehen, dass Precht in der Öffentlichkeit für einen „Philosophen“ gehalten wird. Das liegt auch daran, dass er eigentlich Literaturwissenschaft studiert hat und, wenn ich recht sehe, nur im Nebenfach Philosophie. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt für die ausgreifende Abneigung.

Dabei ist es natürlich in gewisser Weise lächerlich, den Titel „Philosoph“ von einem staatlichen Zertifikat abhängig zu machen. Gemessen daran wäre nicht nur Friedrich Nietzsche nie ein Philosoph gewesen, sondern auch Platon und Aristoteles nicht.

Klaus Funke | So., 2. November 2025 - 18:16

Kein Zweifel Precht hat Talent. Er ist eloquent, argumentativ stark und mit guter Allgemeinbildung gesegnet. Dennoch ist bei ihm Vorsicht geboten. Noch ist es mir nicht gelungen, ihn für einen bestimmten Standpunkt festzunageln. Auf alle Fälle ist er ein Parteigänger des Mainstream. Und daher tendiert er zum "sowohl als auch". So ist er z.B. in Sachen Ukrainekrieg ein wütender Putingegner, plötzlich aber verteidigt er ihn auch, findet Rechtfertigungen und Schuld beim Westen. Auch eine eindeutige Zuordnung zu einer gestimmten politischen Partei fällt schwer. Ein bisschen Sozialdemokrat, ein Hauch Grün, mit einem Kontrast in Schwarz, bloß zu den Blauen mag er sich nicht öffentlich bekennen. Da fehlt ihm denn doch der Mut. Also reißt er die Brandmauer nicht ein, er klopft nur ein bisschen dran herum. Wie gesagt, ich weiß nicht, wohin mit Herrn Precht. Freilich, er ist gefragt und er ist auch ein Frauentyp, und sicher verdient er eine ganze Menge. Trotzdem, ich mag ihn nicht. Vorsicht!!

Detlef Spitzbart | So., 2. November 2025 - 19:01

Einen Philosophen erkenne ich zunächst einmal daran, dass er seine Begriffe möglichst exakt definiert, bevor er sie in seiner Argumentation - die wiederum schlüssig, logisch nachvollziehbar vorgeht - verwendet. Conclusio: Der Precht ist kein Philosoph, noch nicht einmal entfernt, sondern ein (sehr erfolgreicher) Literat und Publizist. Kein Grund zum Neid! Philosophische Texte lesen sich immer mühsam - schon aufgrund der umständlichen Begriffsdefinitionen - und verkaufen sich schwer oder gar nicht, weil sie sich halt - hier kommt mal das Wort 'Elite' ins Spiel - nur an einen ziemlich kleinen Kreis von Kennern richten, Prechts Publikum aber ziemlich vollständig ignorieren. Darum gibt's für sie auch keine Einladung zu Buchmessen, nicht mal zum "Seitenwechsel" in Halle. Denn die wollen ja auch letztlich nur populär sein oder werden.

Walter Buehler | So., 2. November 2025 - 19:15

Ich weiß, das ist inzwischen unzeitgemäß.

Aber ich jedenfalls schätze Leute, die zäh und fleißig an den Details der Wissenschaften und ihrer Geschichte arbeiten oder Beweise und populäre Theorien auf Stichhaltigkeit prüfen usw. - und nicht dauernd im TV auftreten.

Sie geben sich nicht mit der oberflächlichen Lektüre und Verbreitung der gerade modischen Titel zufrieden. Ich habe kein schlechtes Gefühl, wenn solche Leute einen Lehrstuhl bekommen.

Nicht diese stillen Arbeiter sind das Problem, sondern die modisch-woken Schwätzer, die mit Hilfe ihrer Karriere-Netzwerke die Hochschulen verstopfen.
Richtig ist, dass Herr Precht nicht zu den gewöhnlichen TV-Schwätzern gehört, und auch nicht zu den Schwätzern auf Lehrstühlen.

Er gehört in meinen Augen zu Gestalten wie Boris Palmer und Dieter Nuhr, die einfach zu ehrlich, zu klug oder zu selbstbewusst sind, um an den linken Thesen ihrer Jugend kleben zu bleiben.

Aber auch für sie gilt: Fehler machen wir alle.

Nix für ungut.

Peter William | So., 2. November 2025 - 19:41

So wie ich es verstehe ist eine faschistische Regierung immer eine Militärdiktatur, ohne Wahlen oder ohne reele Wahlen da es ja keine Opposition zur Auswahl gibt.

Demzufolge ist der Faschismus eine gut strukturierte Militärdiktatur die seine Mitglieder und Hierarchie aus dem Militär bezieht. Und damit gibt es zumindest einen Unterschied zum Kommunismus bei dem die Partei alles regelt, militärische Dienste sind nicht nötig.

Ich sehe nach wie vor nur geringe Unterschiede zwischen dem NS und dem Kommunismus, vielleicht der entscheidende ist die Art der Ausbreitung. Der Kommunismus sollte in jedem Land entfacht werden, während zumindest die deutschen Nazi's eher auf Eroberung gesetzt haben. Der inheränte Judenhass gehört zu beiden Ideologien und ist eine Folge der Separierung der Juden durch die sie stark verbindende Religion.

Die Nazies waren gegen die Slawen und hatten gegen Ende osteuropäische SS-Kader. Woran die Nazi-Führung wirklich glaubte und was nur Propaganda war, tja. KA

Sabine Lehmann | So., 2. November 2025 - 20:26

Für die Meisten ist das in der Tat eine erschreckende Vorstellung: "Denken auf hohem Niveau". Ist auch normal, dass man zunächst Angst hat vor Dingen, die einem völlig fremd sind. Der Großteil agierender Amts- und Mandatsträger, Kunstschaffende, fast der gesamte ÖR, das halbe Bildungswesen, der gesamte Bundestag, NGO's, ach die Liste dieser eingeschränkt "Begabten" ist so unendlich lang, blicken intellektuell in mentale Abgründe u. sollen dann so jemandem wie Richard David Precht auf Augenhöhe begegnen, in der Tat ein dickes Brett!
Daher auch die grassierende Abneigung gegen Leute wie Precht. Man stelle sich beispielsweise vor, so intellektuelle Winzlinge wie Georg Restle oder Anja Reschke vom NDR müssten sich vis à vis 1:1 mit Herrn Precht verbal auseinandersetzen!? Da müssen Herrn Restle u. Frau Reschke schon bei dem bloßen Gedanken der Schweiß ausbrechen. Nachvollziehbar in der Tat.
Sind so kleine Lichter, leuchten gar so schwach.
Schauen aus Gesichtern, sind so furchtbar flach.

