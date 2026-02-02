Wandsbek
Etwa 200 Exiliraner trauern am U-Bahnhof Wandsbek um die ermordete 18-Jährige / picture alliance / ABBfoto | -

Nach dem U-Bahn-Mord von Wandsbek Seine Delegitimation besorgt der Staat selbst

Der Schutz der eigenen Bürger ist der erste Daseinsgrund jedes Staates. Ein Staat, der Menschen aktiv im eigenen Staatsgebiet ansiedelt und alimentiert, die dann Verbrechen bis hin zum Mord begehen, arbeitet an seiner eigenen Delegitimation.

VON FERDINAND KNAUSS am 2. Februar 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 

 

Der deutsche Medienbetrieb hatte die schreckliche Nachricht offenbar schon abgehakt. Wenn überhaupt berichtet wurde, dann nur als kurze Meldung: Ein 25-jähriger Südsudanese hat am Donnerstag eine 18-jährige Iranerin und sich selbst in einem U-Bahnhof in Hamburg-Wandsbek vor eine fahrende Bahn geworfen und dadurch getötet. Keine Empörung war im politisch-medialen Betrieb darüber zu vernehmen, dass der Täter nicht nur wie so viele Gewaltverbrecher Migrant und bereits vorher straffällig geworden war, sondern, wie die Welt berichtet, im Rahmen „humanitärer Aufnahmeprogramme der Bundesländer“ Mitte 2024 eingereist war. Deutsche Behörden haben den späteren (Selbst-)Mörder also vermutlich auf Kosten deutscher Steuerzahler aktiv aus dem Südsudan nach Deutschland „umgesiedelt“, weil er angeblich besonders schutzbedürftig war.

Das Schweigen der Politiker

Offenbar halten die meisten Journalisten und erst Recht Regierungspolitiker in Deutschland dieses und unzählige andere Gewaltverbrechen von sogenannten „Schutzsuchenden“ für kaum der Rede wert. Vielleicht hat manch einer auch die Hoffnung, dass die Menschen in Deutschland diese Verbrechen oder jedenfalls die Herkunft und den Status der Täter gar nicht wirklich zur Kenntnis nehmen, wenn man diese gar nicht oder nur beiläufig oder verspätet erwähnt. Das dachte vielleicht auch die mittlerweile zurückgetretene NRW-Fluchtministerin Josefine Paul über den Terroristen, der 2024 in Solingen drei Menschen bestialisch mit einem Messer tötete. Sie wusste schon früh, dass er Syrer war und dass ihr Ministerium es nicht geschafft hatte, ihn abzuschieben, erwähnte es aber lieber nicht.

Aber die Verschweiger dürften sich irren. Hunderte Menschen, dem Vernehmen nach vor allem Exil-Iraner, kamen ohne öffentlichen Aufruf vor dem U-Bahnhof in Hamburg-Wandsbek zusammen und legten Blumen und Kerzen nieder. Eine anonyme Leserin schrieb uns kürzlich, was vermutlich Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, integrierte Migranten inklusive, empfinden: 

„Kein Politiker äußert sich dazu. Was muss ich als Mutter daraus schließen? Dass so etwas zum neuen Alltagsrisiko in Deutschland gehört? Oder möchte man das Thema Gewalt und Migration vor den Landtagswahlen lieber nicht so groß fahren? ... Mich macht diese verrohte Abgestumpftheit fertig. Richtig fertig. Dass so ein Ereignis kaum noch eine Reaktion hervorruft, ist fast genauso schlimm wie das Ereignis selbst.“ 

Dieses „fertig Sein“ ist nichts anderes als das Entsetzen darüber, dass der Staat seinem ureigenen Zweck nicht nachkommt. Das ist nämlich der Schutz der eigenen Bevölkerung. Ein Staat, der seine Bürger so „fertig“ macht, verliert ihr Vertrauen und im Endeffekt sich selbst. Er delegitimiert sich. 

Wer delegitimiert eigentlich diesen Staat?

Seit den Protesten gegen die Corona-Politik ist der Begriff „Delegitimierung“ nicht mehr nur Politologen bekannt. Dafür sorgten die Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz, indem sie die Wortkonstruktion „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ herbeifantasierten, um die Beobachtung von Demonstranten und Aktivisten gegen eine längst als ungerechtfertigt entpuppte Politik der offenen Diskriminierung und Drangsalierung zu rechtfertigen. 

Die Verfassungsschützer – wohlgemerkt: dem Innenminister gegenüber weisungsgebunden, also nicht unabhängig – behaupten: „Die Akteure im Delegitimierungsspektrum zielen darauf ab, das Vertrauen in das staatliche System zu erschüttern und dessen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.“ Durch die „Verächtlichmachung von Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie staatlichen Institutionen“ sei die „die Grenze zu tatsächlichen Anhaltspunkten für verfassungsfeindliche Bestrebungen in Einzelfällen überschritten“.  

Der Begriff Legitimation ist vom lateinischen „lex“ (Gesetz) abgeleitet und bedeutet in etwa Rechtfertigung. Die Existenz von Staaten beziehungsweise staatlichen Handelns wird üblicherweise normativ legitimiert durch die Staatszwecke. Und der erste Staatszweck ist, eine Friedensordnung und Schutz für die Bürger zu schaffen, um zu verhindern, wie Thomas Hobbes so schön formulierte, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. In der politischen Theorie nimmt man daher üblicherweise an, dass die Legitimation des Staates beziehungsweise der Herrschenden aufhört, wenn dieser erste Zweck nicht erreicht wird. Dann haben die Regierten sogar ein Widerstandsrecht. 

Ein Staat kann sich auch noch weitere Zwecke selbst verordnen. Zum Beispiel das Ziel der Wiedervereinigung, das die Bundesrepublik 1990 erreichte. Oder moralische Normen wie das Sozialstaatsprinzip, Gleichberechtigung der Geschlechter und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die im Grundgesetz stehen. Die real existierende Migrationspolitik der Bundesrepublik offenbart, dass de facto viele Staatsrepräsentanten und Meinungsmacher offenbar auch eine humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme und Versorgung möglichst vieler bedürftiger Nicht-Bürger als eine Art Staatszweck empfinden. 

Der innere Frieden und Schutz der Bürger muss Vorrang haben

Aber die Mehrheit der Bürger dürfte das anders sehen. Und vor allem: Die innere Friedensordnung und somit der Schutz der eigenen Bürger bleibt der Urzweck jedes Staates, sein eigentlicher Entstehungsgrund, und hat daher im Endeffekt immer Vorrang. Wer diesem zuwiderhandelt, delegitimiert unvermeidlich auch den Staat selbst. 

Davon abgesehen, dass aus den Formulierungen des Bundesverfassungsschutzes eine für eine freiheitliche Gesellschaft unerträgliche Arroganz und vordemokratische Gutsherrenmentalität von Staatsdienern gegenüber ihrem eigentlichen Dienstherrn, nämlich dem Volk als Souverän, spricht: Die Legitimität eines Staates und seiner Institutionen und Repräsentanten kann dieser, sofern er ein demokratischer sein will, nur aus dem Willen des souveränen Volkes herleiten. Einzelne Repräsentanten des Volkes dürfen deswegen vom Volk durchaus verachtet werden, weil das Volk der Souverän ist. Das ist der Unterschied zu einer vordemokratischen Monarchie: In der wird die Legitimation vom souveränen Monarchen abgeleitet, der angeblich von Gott eingesetzt ist – und nicht verächtlich gemacht werden darf. 

Es ist daher völlig unsinnig, Bürgern vorzuwerfen, dass sie den Staat „delegitimieren“. Das kann der Staat, beziehungsweise können seine Repräsentanten nur selbst. Staatliche Akteure, die Gefahren oder Gefährder des inneren Friedens nicht nur gewähren lassen, sondern sogar noch mutwillig potentielle neue einführen, arbeiten damit also aktiv gegen den ersten Staatszweck des inneren Friedens und somit an ihrer eigenen Delegitimierung beziehungsweise derjenigen des gesamten Staatswesens, das sie repräsentieren.

Stefan | Mo., 2. Februar 2026 - 18:27

Besonders tun sich zu diesen Themen der Gewalt der Innenminister Dobrindt und der Kanzler Merz hervor indem sie dazu wenig bis gar nichts sagen.
Geschweige denn die Hasadeure von SPD, Grüne und Linkspartei.
Da wird wahrscheinlich auch nichts zu kommen.
Das ist lediglich bei der AfD ein Thema und zugleich eines der wichtigsten Themen in diesem Land.
Die Menschen trauen sich ja bald schon nicht mehr aus dem Haus.

IngoFrank | Mo., 2. Februar 2026 - 18:36

anderer ? ! ?

Wer hat diese Organisationsform „humanitäre Aufnahmeprogramme der Bundesländer“ ins Leben gerufen oder legitimiert ? Ist das eine Initiative aller Bundesländer oder nur derer mit einer politisch eindeutigen Zuordnung unter bestimmten mitregierenden Parteien ?
Der vom Bund „festgelegte Verteilerschlüssel der Asylanten auf die BL / Auffanglager/ Kommunen dürfe ja damit nicht gemeint sein ?
Ich habe seit Jahrzehnten ein großes Interesse an Tagespolitik und Geschichte.
Von einer solchen Organisation od. einem gleichnamigen Verein od. wie auch immer genannten „Initiative der Bundesländer“ habe ich heute das erste Mal etwas gelesen ……
Vielleicht kann mich jemand „erhellen“ ? Und mir die Zusammenhänge erklären ?
Wäre interessant zu diesem Thema einige erhellende Informationen zu bekommen. Danke im Voraus.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Christa Wallau | Mo., 2. Februar 2026 - 18:43

und jeder einzelne Mitmensch vor Ort, jede Gemeinschaft in jedem Staat ist aufgerufen, sich um diese Bedauernswerten zu kümmern.

Sich einzubilden, daß Deutschland bzw. seine Bürger dieses Weltproblem auch nur zu einem Bruchteil lösen könnten, grenzt an Idiotie.
Jedenfalls ist bei uns die Grenze zum gefährlichen Schwachsinn, was diesen Punkt angelangt, längst überschritten.
In Deutschland sind die Eingesessenen inzwischen selbst zu Schutzbedürftigen geworden. Sie müssen nämlich geschützt werden vor denen, welche die Regierung u. die ihr hörigen "Gutmenschen" unkontrolliert ins Land gelassen haben. Diese plündern unsere Sozialkassen aus, belasten das Bildungssystem u. ein viel zu großer Teil von ihnen übt sogar Gewalt gegen uns aus.
Wirklich ein "tolles" Ergebnis!
Was ist durch die unvernünftige deutsche Migrationspolitik in den letzten 10 Jahren eigentlich besser geworden auf dieser Welt?
Meines Erachtens: Nichts!
Im Gegenteil: Unser vorher einigermaßen gefestigtes Land wurde destabilisiert, und in den Herkunftsländern der Migranten geht es genau so schlimm zu wie vorher.
Eine absolute Negativbilanz!

sondern Milliarden.
Zu diesem Sachverhalt gibt es eine ganz großartige Veranschaulichung aus des USA von einem Roy Beck, zu finden auf dessen Homepage "numbersusa.com". Es ist das "Kaugummi-Video", in dem eine Million Menschen durch jeweils eine Kugel Kaugummi dargestellt werden. Die acht Milliarden sind also 8000 Kugeln. Sehr sehenswert.

S. Kaiser | Mo., 2. Februar 2026 - 19:08

Ja, es scheint auffällig ruhig an der politisch-medialen Front zu sein. Es fehlt das üblich hohle Betroffenheitsphrasengedresche und es wurde anscheinend auch noch nicht die obligatorische Demo gg rechts ausgerufen, die normalerweise solchen Taten folgt. Vermutlich ist vielen der üblichen Protagonisten die Brisanz der Umstände dieser Tat bewusst. Hier handelt es sich ja nicht um einen sich illegal im Land aufhaltenden Täter, dessen Abschiebung versäumt wurde. Nein, er wurde wohl im Zuge des UN-Resettlement-Programms nach Deutschland gebracht, heißt proaktiv und auf Kosten der Allgemeinheit ins Land geholt. War wiederholt auffällig und gewalttätig. Und reißt schlußendlich eine zufällig anwesende Migrantin brutal mit sich in den Tod. Eine junge Iranerin, die in einem Frauenhaus Schutz gesucht hatte (Quelle: Welt). Und wo bleiben jetzt diejenigen, die sonst gleich Femizid schreien? Stille. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ball flachhalten im Superwahljahr 2026 ist angesagt …

Peter William | Mo., 2. Februar 2026 - 19:13

die beiden verheerendsten aktuellen Krisenherde. Naja. Ihr könnt nicht alle Menschen der Welt die gerade Probleme haben nach Deutschland einfliegen oder reinlassen, vor allem die nicht die wegen wirtschaftlichen Problemen in ihrer Heimat fliehen!

Nicht mein Thema.

Thomas Hechinger | Mo., 2. Februar 2026 - 19:24

Ich schäme mich so sehr für meine Landsleute – fast möchte ich dieses Wort für diese Mitmenschen nicht gebrauchen –. die in ihrer Ideologie so verblendet sind, daß sie jede Mitmenschlichkeit verlieren und die Zeichen der Trauer, die Exiliraner am Tatort für die junge ermordete achtzehnjährige Frau niedergelegt haben, entfernen oder zerstören. Wie roh und gefühlskalt müssen diese Menschen sein! Dabei tragen sie doch unablässig die Menschenfreundlichkeit wie eine Monstranz vor sich her. Dieses Verhalten hier zeigt: Das Gehabe dient nur Propagandazwecken. Es ist nicht echt.

Hans-Hasso Stamer | Mo., 2. Februar 2026 - 19:26

Der Daseinszweck des Staates ist diesem egal.

Er hat eigene Ziele, die nicht mit der denen seiner Bürger identisch sind. Das zu verschleiern ist Aufgabe der vom Staat abhängigen Medien.Die Bürger sind dazu da, den Staat zu finanzieren, ansonsten haben sie sich ruhig verhalten und die Maßnahmen nicht zu stören.

Was das mit Demokratie zu tun hat? Nichts. Mit Obrigkeitsstaat? Alles. Denn den haben wir schon.

Von der Vorstellung, die ich 1990 von der Bundesrepublik Deutschland hatte, ist nichts übriggeblieben.

Sabine Lehmann | Mo., 2. Februar 2026 - 21:05

Soweit die Theorie. In der Praxis hat sich unser Staat, oder besser gesagt seine Mandats- und Amtsträger selbst deligitimiert.
Diese zum Teil völlig charakterlosen Repräsentanten brauchen auch nicht mehr von wem auch immer verächtlich gemacht zu werden wie unser bräsiger Verfassungsschutz attestiert u. anmahnt, das besorget diese Mischpoke täglich selbst.
Und jetzt dieser Mord in Hamburg. Bevor ich die Artikel dazu gelesen hatte, wusste ich schon welche Täterklientel zugeschlagen hat. Ich wusste es sofort. Es ist die Handschrift völlig entgleister Steinzeitkulturen, von Leuten aus unzivilisierten Ländern, von denen Deutschland ja nicht genug bekommen kann. Was wir uns da an Gewalt und geradezu pervertierten Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben auch weiterhin ins Haus holen, spottet jeder Beschreibung u. kostet Leben! Genauso wie dieser Leserbrief so treffend formuliert: Das Schweigen der Verantwortlichen, der Journalisten & Medien, dafür fehlen die Worte. Es ist pervers!

