- Ein Abend, der schnell in Vergessenheit geraten wird
Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) blieben im TV-Duell auffallend zurückhaltend. Der erwartete Schlagabtausch blieb aus, stattdessen dominierte die Aussicht auf eine Große Koalition – strategisch nachvollziehbar, demokratisch problematisch.
Mit großer Spannung wurde das TV-Duell erwartet: Am Dienstagabend traf der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im SWR auf seinen Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Für beide ging es um nichts Geringeres als den Einzug in die Mainzer Staatskanzlei – und für die SPD womöglich um das Ende einer Ära.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.