TV-Duell in Rheinland-Pfalz Ein Abend, der schnell in Vergessenheit geraten wird

Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) blieben im TV-Duell auffallend zurückhaltend. Der erwartete Schlagabtausch blieb aus, stattdessen dominierte die Aussicht auf eine Große Koalition – strategisch nachvollziehbar, demokratisch problematisch.

VON CLEMENS TRAUB am 11. März 2026 9 min

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Mit großer Spannung wurde das TV-Duell erwartet: Am Dienstagabend traf der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im SWR auf seinen Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Für beide ging es um nichts Geringeres als den Einzug in die Mainzer Staatskanzlei – und für die SPD womöglich um das Ende einer Ära.

Heidemarie Heim | Mi., 11. März 2026 - 13:18

Denn auch ich gehöre zu den Glücklichen, die am 22. den Gang durch diese hohle Gasse gehen müssen😓! Begriffe wie Wahlurne oder Urnengang haben seit geraumer Zeit deshalb für mich auch etwas "morbides" an sich;) Und solche TV-Duelle nehmen nur die Predigten voll des Eigenlobs vorweg bevor in der Trauergemeinde hernach dem ein oder anderen Mitglied der zum Kaffee gereichte Kranzkuchen im Hals stecken bleibt. Man muss es halt mit Humor nehmen lieber Herr Traub! Danke für Ihre Nachlese! Und wie die aktuellsten Zahlen der Umfragen ausschauen, dürfte es Ihre Prognose bzgl. Regierungsbildung bestätigen. Denn wenn die FDP oder FW die Biege machen oder eine Linke die 5% nicht wuppt reicht es ohne die 19% der Parias sowieso für nix anderes mehr als ne Groß-Koa. +-Grüne mit ihren 9%
PS: Wahlhilfe bzw. Vorschläge bitte an meine Adresse hier im Forum schicken;-)! LG

IngoFrank | Mi., 11. März 2026 - 13:55

O.k. Ich habe mir das „Duett“ nicht angesehen, und mit dem Begriff „Duett“ ist mehr als alles gesagt. Was soll denn erquickendes von einem SPD Kandidaten und einem fast SPD gleichem, mit einem Schuss Grün zugetanen CDU Mann herauskommen ? Nix ! Letztendlich kommt‘s in RPf. genau so wie in BW in dem der Wähler Mitte rechts wählt und eine rot vergrünte CDU samt einer nach links gerückten SPD oder wie in BW gleich das Original bekommt.
Die einzige spannende Frage wird sein , ob die AfD im ersten West- BL die prognostizierten 19% mit 20% + übersteigt und auch ihr Ergebnis verdoppeln kann. Aber sonst ? Im Westen nichts Neues würde ich behaupten außer vielleicht einen steigenden Weinkonsum der der möglicherweise die politischen Unzulänglichkeiten erträglicher macht. Helfen wird’s wohl nicht.
Einen vorhersehbaren Wahlsonntag mit einer Landesgroko ….. und vielen Grüßen aus „Flügel“ verleihenden Erfurter Republik

Wusst ich`s doch lieber Herr Frank! Auf Sie kann man sich als persönlichen Wahlhelfer oder (alle die es gruselt bitte überlesen;) heißt das richtig "Wahlhelfender"? Echt bescheuert oder? Doch kommen wir zu Ihrer Anregung. Soll ich meinen Konsum eines Getränks in welchem außer Weib,bin ja selbst eines und Gesang auch "Wahrheit" liegen soll, vor dem Urnengang oder danach steigern. Um Zeit-sowie genauere Mengenangabe in Litern wird gebeten!🤪 LG aus RLP

Sicher haben Sie auch so verstanden.Das war die Vorfreude auf die Wahl oder der Weingeist von dem ich des Öfteren VERLASSEN werde. Ganz bestimmt! LG

Denn das Partizip Präsens steht für eine in der Gegenwart (Präsens) stattfindende (!) Tätigkeit.
Deutsches Sprack, schweres Sprack, Gendern ist out.

