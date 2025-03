Der Aufstieg der rechtspopulistischen AfD hat die türkische Diaspora in Deutschland wachgerüttelt. „Ben de varım“ (zu Deutsch: „Ich bin auch dabei“): Mit dieser Devise startete die Türkische Gemeinde Deutschland (TGD) eine bundesweite Kampagne und rief zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf. Es entbrannte eine lebhafte Debatte innerhalb der türkischen Community – sei es in Vereinen, bei Hochzeiten, vor den Moscheen nach den Freitagsgebeten oder auf Wochenmärkten. Türkeistämmige diskutierten miteinander und ermunterten einander, am Wahltag zum Wahllokal zu gehen.

„Wir leben schon sehr lange in Deutschland, haben das Land mitaufgebaut, zahlen Steuern, unsere Kinder haben hier Karriere gemacht – es kann nicht sein, dass man uns unsere hart erkämpften Rechte und Errungenschaften wieder wegnimmt“, sagte eine Lehrerin während der Flugblattkampagne der TGD im Hinblick auf einen möglichen Wahlerfolg der AfD. Ihr Appell war klar: „Wir müssen zur Wahl gehen und demokratische Parteien wählen.“

Nicht alle teilen die Bedenken der Lehrerin. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung zeigt, dass rund 20 Prozent der Türkeistämmigen die AfD für wählbar halten – für einige trotz, für andere wegen der migrationskritischen und islamfeindlichen Haltung der Partei. Bei einem Teil der Türkeistämmigen kommt die AfD-Propaganda an: Sie befürchten, dass irreguläre Migration ihrem Ansehen schaden könnte, während andere die Islamfeindlichkeit der AfD aufgrund der politischen In-strumentalisierung des Islams in der Türkei als verständlich ansehen. „Als hier geborener Bürger, der arbeitet und Steuern zahlt, habe ich keinen Grund zur Sorge“, sagen viele gelassen. Die AfD ist gegen das politische Establishment, vertritt islam- und migrationskritische Positionen und verfolgt eine vom Mainstream abweichende Haltung gegenüber den USA und Russland. Das kommt bei einigen Türken gut an. Wie groß die Unterstützung für die AfD bei der Bundestagswahl tatsächlich war, ist unklar. Fakt ist jedoch, dass die AfD ihren Stimmenanteil auch in westlichen Ballungszentren mit hohem Anteil an Türkeistämmigen ausgebaut hat, wie etwa in den Wahlkreisen Essen, Duisburg oder Bergerdorf-Harburg in Hamburg.

Mit steigender Integration diversifizieren sich die Parteienpräferenzen

Tatsächlich scheint die Bindung an die Sozialdemokraten, traditionell die politische Heimat der Türkeistämmigen, und an die Grünen, einst „die“ Migranten- und Multikulti-Partei, nachzulassen. Im Vorfeld der Bundestagswahlen war unter ihnen Frustration und Ernüchterung gegenüber den etablierten Parteien CDU, SPD und Grüne zu beobachten. Diesen Parteien gelingt es immer weniger, die türkische Community – insbesondere die Erstwähler – gezielt anzusprechen. Obwohl die Sozialdemokraten und Grünen politisch geliefert haben, etwa mit der Staatsbürgerschaftsreform 2024, die die Einbürgerung erleichterte und Mehrstaatlichkeit ermöglichte, fühlten sich viele Türkeistämmige vor den Kopf gestoßen. Besonders der Umgang dieser Parteien mit dem Nahostkonflikt und ihre pro-israelische Haltung führten bei vielen Türkeistämmigen zu Enttäuschung.

Während die SPD bei diesen Bundestagswahlen weniger Türkeistämmige in den Bundestag entsandte als 2021, sind für Die Linke insgesamt sieben Türkeistämmige eingezogen – ein Rekordwert für die Partei und ein Zeichen dafür, dass sie in der türkischen Community zunehmend an Einfluss gewinnt. Auch in den Reihen der CSU wird künftig eine Türkeistämmige im Bundestag vertreten sein. Obwohl es bei der AfD noch keinen MdB türkischer Herkunft gibt, versucht die Partei in sozialen Medien aktiv, die türkische Community für sich zu gewinnen.

Fakt ist, dass die Pluralisierung der türkischen Diaspora sich auch in den Parteipräferenzen niederschlägt, und ihre Unterstützung für die Parteien ist längst nicht mehr garantiert. Die Veränderung und Diversifikation der traditionellen Parteipräferenzen innerhalb der türkischen Community ist ein Zeichen ihrer fortschreitenden Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Sie passen ihr Wahlverhalten zunehmend dem der Deutschen ohne Migrationshintergrund an.

Die Türkeiorientierung nimmt ab

Das wachsende Interesse der Türkeistämmigen an der deutschen Politik, wie zuletzt bei den Bundestagswahlen sichtbar, ist auch eine Reaktion auf die Enttäuschung über die türkische Diasporapolitik. Mit dieser versuchte der türkische Präsident, die Türkeistämmigen im Ausland gezielt anzusprechen, indem er die Botschaft vermittelte: „Wir lassen euch nicht allein, wir setzen uns für eure Belange auch in Deutschland ein.“ Erdoğan ermutigte die Deutsch-Türken, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und sich in politischen Meinungsbildungsprozessen einzubringen, ohne ihre sozialen, sprachlichen und politischen Verbindungen zur Türkei aufzugeben. Institutionen wie die Yunus-Emre-Kulturhäuser und das Amt für Auslandstürken wurden gegründet, um diese transnationale Integration zu fördern und eine kulturelle Brücke zwischen Deutschland und der Türkei zu schlagen.

Dies änderte sich, als sich die bilateralen Beziehungen zwischen Ankara und Berlin verschlechterten und die diplomatischen Spannungen zunahmen. Die türkische Regierung änderte ihre Strategie von einer Politik des Empowerments hin zu einer Mobilisierung gegen die Bundesregierung. Auf Wunsch Ankaras wurden vor der Abstimmung über die Armenier-Resolution im Juni 2016 türkischstämmige Menschen zu Protestkundgebungen mobilisiert. Gleichzeitig wurden Abgeordnete, die im Bundestag für die Resolution stimmten, in den Medien dafür attackiert. In einer aufgeheizten Atmosphäre griff Erdoğan den türkischstämmigen Politiker Cem Özdemir an und bezeichnete ihn als „charakterlos“.

Mit dem gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 eskalierte die türkische Diasporapolitik zu einer Politik der Instrumentalisierung und politischen Kontrolle. Nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 richtete die türkische Regierung eine Hotline ein, über die Türken in Deutschland ihre Landsleute denunzieren konnten. 2017 rief Erdoğan die Türkeistämmigen auf, bei der Bundestagswahl nicht für CDU, SPD oder die Grünen zu stimmen, da diese Parteien „Feinde der Türkei“ seien. Im selben Jahr wurden DITIB-Imame beschuldigt, Informationen über mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung an die türkische Regierung weitergegeben zu haben.

Gelegenheit nicht verpassen

Die Konfrontation mit der Bundesregierung brachte Erdoğans Diasporapolitik zunehmend an ihre Grenzen und führte zu wachsender Enttäuschung, auch unter seinen Unterstützern. Diese Enttäuschung rührte teils von der Furcht vor Konflikten mit deutschen Behörden, teils von der Erkenntnis über die Nachteile dieser Politik. Zusätzliche Frustration verursachten wirtschaftliche Maßnahmen der AKP-Regierung, etwa die Nichtanerkennung von in Deutschland geleisteten Arbeitsjahren bei der Rentenberechnung oder die doppelte Besteuerung. Besonders belastend waren auch die hohen Gebühren für die Befreiung vom türkischen Wehrdienst, die vor allem einkommensschwache Migranten treffen.

Gleichzeitig formierte sich eine kritische türkeistämmige Zivilgesellschaft, die sich den politischen Instrumentalisierungsversuchen Ankaras entzieht und aktiv dagegen ankämpft. Ein Beispiel dafür ist die neue Migrationswelle aus der Türkei: hochqualifizierte Fachkräfte aus verschiedenen Berufsfeldern, die in Deutschland eine neue Existenz aufbauen. Zudem engagieren sich zahlreiche Vereine gegen den türkischen Ultranationalismus und setzen sich in Projekten für die Förderung demokratischer Werte und gesellschaftliche Integration ein.

Dies bietet den deutschen Parteien jenseits von SPD und Grünen eine gute Gelegenheit, die Vertreter der türkischen Community stärker in den politischen Diskurs einzubinden und gezielt an sich zu binden. Schließlich handelt es sich um eine gut etablierte, wirtschaftlich dynamische und kulturell vielfältige transnationale Gesellschaft mit über drei Millionen Mitgliedern. Laut Mikrozensus 2022 haben 1,53 Millionen deutsche Staatsbürger türkische Wurzeln, während 1,3 Millionen Einwohner die türkische Staatsbürgerschaft besitzen. Etwa die Hälfte der deutschen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln ist zudem auch türkischer Staatsangehöriger, was sie zu Doppelstaatlern macht. Seit dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht von 2000 erhalten Kinder türkischer Eltern bei der Geburt automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, und seit der Staatsbürgerschaftsreform 2024 ist Mehrstaatigkeit generell zugelassen. Die Zahl der wahlberechtigten Türkeistämmigen wird auf etwa 1,2 Millionen geschätzt, während die Gesamtzahl der wahlberechtigten Personen mit Migrationshintergrund zwischen sieben und neun Millionen liegt – mit steigender Tendenz aufgrund zunehmender Einbürgerungen und dem Eintritt ins wahlberechtigte Alter.