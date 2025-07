Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wenn die deutsche Bürokratie auch sonst nicht gerade berühmt ist für ihre Dienstfertigkeit, so legt sie doch in Sachen Einbürgerungen ein atemberaubendes Tempo vor. Seit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts im Juni 2024 durch die abgewählte Ampel-Koalition explodieren die Zahlen: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse mitteilte, erhielten 291.955 Menschen im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent.

Mit Mausklicks und Ratenzahlung zum deutschen Pass

Der rasante Anstieg liegt nicht nur daran, dass ein Ausländer nun schon nach fünf statt nach acht Jahren Aufenthalt die Einbürgerung beantragen kann. Es liegt offenkundig auch am Verfahren selbst. In Berlin müssen Einwanderer nicht einmal auf einem Amt erscheinen, um deutscher Bürger zu werden. Ein paar Klicks genügen. „Auch eine gesonderte Vorsprache zur Identitätsprüfung oder ein Sprachtest vor der Entscheidung über die Einbürgerung kann regelhaft entfallen“, zitiert Bild einen Sprecher des Senats.

Die deutsche Staatsangehörigkeit wird einem offenkundig regelrecht hinterhergeworfen wie eine Bahncard oder eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon – für 255 Euro Gebühr. Doch selbst diese Gebühr verlangt das neue Vaterland nicht unbedingt: „Wenn Sie die Kosten nicht bezahlen können, fragen Sie bitte direkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Behörde, ob für Sie geringere Kosten oder eine Zahlung in Raten möglich sind“, heißt es auf www.einbuergerung.de. Nur abholen müssen sie sich das begehrte Kärtchen mit dem Adler dann noch persönlich. Kein Wunder, dass der Anstieg in Berlin also besonders stark ist – 20.600 Einbürgerungen allein im ersten Halbjahr 2025, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2023.

Die Politik der extrem erleichterten Einbürgerung entspricht derselben Neigung zur Inflationierung wie die Politik der hohen Staatsverschuldung und der Senkung des Niveaus der Bildungsabschlüsse. Je mehr und je leichter Geld und Bildungszertifikate zur Verfügung stehen, desto geringer wird bald ihr tatsächlicher Wert.

Ein Staat, der es so billig macht, sein Bürger zu werden, senkt mittelbar das Vertrauen in den Wert der Staatsbürgerschaft und letztendlich das Vertrauen in den Staat selbst. Und zwar zuerst vermutlich bei jenen, die mit ein paar Klicks oder Phrasen und ohne abgeschlossene Integrationsleistung Bürger wurden.

Deutschkenntnisse auf Touristen-Niveau genügen

Denn anzunehmen, dass angesichts solcher Praktik und solcher Zahlen auch nur ansatzweise sichergesteilt wird, dass die Eingebürgerten der deutschen Sprache mächtig sind, ist weltfremd. Es wird auch gar nicht einmal offiziell erwartet. Selbst für das geforderte bescheidene Sprachniveau B1 („Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet“) gibt es noch Ausnahmen für Ehepartner und andere, die sich „ernsthaft und nachhaltig bemüht“ haben. Die bizarre Einbürgerungsfeier in Anwesenheit von Ex-Kanzler Scholz mit einer alten Frau, die offenkundig keines seiner Worte verstand, überrascht niemanden, der beispielsweise Verhältnisse in der real existierenden Strafjustiz in Deutschland kennt. Dolmetscher für deutsche Bürger sind vor Gericht längst keine Seltenheit mehr.

Nichts ist ein deutlicherer Beleg für das Scheitern der deutschen Laissez-Faire-Einwanderung als diese neuen Deutschen, die nicht Deutsch können. Es ist unter diesen Umständen absehbar, dass Deutsch als Verkehrssprache bald in Teilen des Landes nicht mehr möglich sein wird.

Bekenntnisse aus „innerer Überzeugung“

Noch naiver dürfte angesichts der schieren Zahl und Schnelligkeit der Verfahren der Glaube sein, dass deutsche Beamte mittels ein paar Angaben im Netz (zur Erinnerung: die Mehrheit der Asylbewerber reist ohne Ausweispapiere ein) oder auch – außerhalb Berlins – bei einem „Einbürgerungsgespräch“ sicherstellen können, dass sich diese Neubürger zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. Ein Sprecher der Landesregierung in Baden-Württemberg sagt, die Behörden müssten sich „vergewissern, dass die Bekenntnisse der inneren Überzeugung der Antragsteller entsprechen und nicht lediglich Lippenbekenntnisse sind“. Da der Blick ins Herz eines anderen Menschen bekanntlich alles andere als einfach ist, dürfte die „innere Überzeugung“ in der deutschen Masseneinbürgerungswirklichkeit wohl ähnlich gehandhabt werden wie früher die schriftlich abzuliefernde Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen: Wenn die richtigen Stichworte genannt werden, geht alles klar. Es dürfte sich in Zuwandererkreisen innerhalb kürzester Zeit herumgesprochen haben, welche Antworten man da zu geben hat oder welche Klicks man machen muss, damit keine Nachfragen erfolgen.

Schon 2023 hatten von den behördlich erfassten Gefährdern und „relevanten Personen“ aus dem „Phänomenbereich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) -religiöse Ideologie“ – sprich Islamisten – mehr als die Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft, wie eine Antwort der damaligen Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage zeigt. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass das Einbürgerungsverfahren tatsächlich hohe Hürden für Islamisten bereithält.