So erreichen Sie Alexander Marguier:

Vor zwei Jahren, am 5. Mai 2018, wurde auf dem Trierer Simeonstiftplatz aus Anlass des 200. Geburtstags von Karl Marx eine 4,90 Meter hohe Bronzeskulptur des berühmtesten Sohnes der Stadt enthüllt. Das Werk des Künstlers Wu Weishan war ein Geschenk der Volksrepublik China – eines Landes also, das von einer sogenannten Kommunistischen Partei regiert wird, die ihre eigene Existenz offenbar sehr selbstbewusst auf die Lehren des Anwaltssprosses aus dem Rheinland zurückführt. Man könnte sagen, der Kommunismus war auf verschlungenen Wegen in seine Heimat zurückgekehrt.

Marx selbst hatte den Weg zur klassenlosen Gesellschaft bekanntlich nicht exakt vorgezeichnet, sondern dessen Verlauf im Ungefähren gelassen – ein iterativer Prozess voller historischer Chancen und Überraschungen. Er sollte recht behalten. Nur allzu gern wüsste man deshalb, wie Geschichtswissenschaftler in weiteren 200 Jahren darüber befinden werden. Vielleicht vergleichen sie den Marxismus dann mit einem Virus, das erst viele Mutationen durchlaufen musste, bis es seine stärkste Wirkung entfalten konnte.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ