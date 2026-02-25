- Eva mit den „rehbraunen Augen“
Sexismusvorwurf, Wirtschaftssorgen und ein Cem Özdemir, der klang, wie ein knallharter Marktliberaler: Beim Stuttgarter Triell muss sich CDU-Spitzenmann Manuel Hagel rechtfertigen – und doch deutet alles auf eine Neuauflage von Grün-Schwarz hin. Allerdings unter neuem Vorzeichen.
„Dann lassen wir es bei dem Mist bewenden“: Mit diesem Satz der Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer wurde denn auch das Ende des Stuttgarter „Triells“ mit den drei Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und AfD zur bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg eingeläutet. Was wenig charmant klang, hatte einen für Manuel Hagel wenig erfreulichen Hintergrund. Der Chef der südwestdeutschen Christdemokraten und aussichtsreichste Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten sieht sich seit Kurzem Sexismusvorwürfen ausgesetzt, die angesichts der aktuellen Epstein-Enthüllungen geradezu niedlich wirken.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.