Triell Baden-Württemberg

Triell in Baden-Württemberg Eva mit den „rehbraunen Augen“

Sexismusvorwurf, Wirtschaftssorgen und ein Cem Özdemir, der klang, wie ein knallharter Marktliberaler: Beim Stuttgarter Triell muss sich CDU-Spitzenmann Manuel Hagel rechtfertigen – und doch deutet alles auf eine Neuauflage von Grün-Schwarz hin. Allerdings unter neuem Vorzeichen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 25. Februar 2026 5 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

„Dann lassen wir es bei dem Mist bewenden“: Mit diesem Satz der Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer wurde denn auch das Ende des Stuttgarter „Triells“ mit den drei Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und AfD zur bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg eingeläutet. Was wenig charmant klang, hatte einen für Manuel Hagel wenig erfreulichen Hintergrund. Der Chef der südwestdeutschen Christdemokraten und aussichtsreichste Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten sieht sich seit Kurzem Sexismusvorwürfen ausgesetzt, die angesichts der aktuellen Epstein-Enthüllungen geradezu niedlich wirken. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Mi., 25. Februar 2026 - 12:55

Ich hab's mir nicht angesehen. Als ein Reinhard Appel die Diskussionsrunden beim ZDF vor Wahlen leitete, hatte das noch etwas von politischem Erkenntnisgewinn, wenn auch da schon viel Theater dabei war. Das heutige, von PR-Agenturen weichgespülte Schaulaufen ist langweilig. Heruntergeleierte Journalistenfragenkataloge, Politikerphrasendrescherei, durchschaubares Fallenstellen für den politischen Gegner – das zeigt sich mir, wenn mir irgendwo im Netz Ausschnitte aus solchen Runden begegnen.
Im Übrigen bin ich gespannt, ob sich die Wahlauguren nicht täuschen. Ich könnte mir vorstellen, daß es am Wahlabend zu einem Triell dreier Parteien (CDU, Grüne, AfD) kommt, die in den Prozentzahlen näher beieinander liegen, als es heute scheint. Aber wie geht jenes abgegriffene Bonmot noch: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“

IngoFrank | Mi., 25. Februar 2026 - 13:45

Ministerpräsidenten der ein Parteibuch der CDU hat ……
Anders gesagt „Vorglühen“ auf einen flotten Dreier im Bund da es für eine GroKo oder eine absolute Mehrheit für die Blauen noch nicht reichen wird …..
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Manuela | Mi., 25. Februar 2026 - 14:27

Ohne die Anwesenheit des AfD-Kandidaten Frohnmaier wäre die Sendung wohl ein einziger Austausch von Phrasen und gegenseitiger Bestärkung geworden - ich hatte den Eindruck Özdemir und Hagel sehen die Zukunft von BW in einer Art schwarz-grünen Erbmonarchie.

Die Moderatoren fand ich gut.

Und die Schmutzkampagne der Grünen direkt im Vorfeld der Sendung zeugt bei einer Partei, die Vorwürfe von Pädophilie und Frühsexualisierung aufzuarbeiten hätte, von einer geradezu atemberaubenden moralischen Selbstüberschätzung.

ist gut. Sieht ganz so aus, mittlerweile.

Und wie es bei Monarchien im allgemeinen üblich ist werden auch in dieser die Lehen verteilt, die gemeine Bevölkerung zur Frohnarbeit verpflichtet und der Halbe (in Anlehnung an den Zehnten) von der Finanzbehörde eingetrieben werden.

Bis das Elend der schwäbischen Hausfrau so groß ist das eine Revolution die einzige Option zu seien scheint.

Urban Will | Mi., 25. Februar 2026 - 15:44

scheitern. Sie kann nur am Wähler scheitern und man muss sich immer wieder fragen, was noch passieren soll, damit die Baden-Württemberger endlich aufwachen.
Das Ländle rast geradezu im Porschetempo auf die Wand zu und diese Mützen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den/die Fahrer des Geisterwagens erneut wählen, evtl. mit Lenkrad-Tausch. Ich frage mich ernsthaft, wie blöd man sein kann, immer wieder das gleiche zu machen und sich dann zu wundern, dass sich nichts ändert, bzw. alles schlechter wird.
Özdemir ist genauso ein Sektierer wie Kretschmann es immer war, nur dass beide sich gut verkaufen konnten und können.
Man hat den „Schwaben“ (so nenne ich die Bwler einfach mal) immer wieder Cleverness unterstellt und man findet, bzw. fand dort viele erfolgreiche Tüftler, Unternehmer und Macher. Wo aber ist der Verstand hin, dass man nun seit Jahrzehnten den Abstieg wählt?
Ich verstehe es einfach nicht.
Und die rehbraune Eva, heute dann wohl so 24, wird daran wohl auch nichts ändern.

Der Verstand wird betäubt, sobald der Politiker auf einmal klingt wie die Seitenbacher-Müsli-Werbung. Mit Dialekt wird Pragmatismus, Ehrlichkeit und Bürgernähe vorgetäuscht. Nicht nur im Ländle. Den Dialekt kaufe ich dem Özdemir noch eher ab, als dem Hagel, beim Opportunismus geben sie sich beide nix.

Walter Buehler | Mi., 25. Februar 2026 - 15:55

Hagel markierte für mich einen absoluten Tiefpunkt der deutschen politischen Rhetorik.

Ich erlebte den CDU-Kandidaten als eine bizarre Karikatur eines trotteligen Parteifunktionärs, der alle seine Phrasen stets auf drei Säulen hochjonglieren musste - wohl nach den seltsamen Anweisungen von Wahlkampf-Regisseuren der CDU.

In diesem schwäbelnden Ohnsorg-Theater spielte Özdemir - als der kommende Vize-MP - den gutmütig-trotteligen Opa, der zufällig gerade von der heimeligen Kuhweide oder aus dem grünen Wald zurück in den gemütlich-warmen Kuhstall kommt. Nur die Zipfelmütze und die Latzhose fehlte.
---
Neben solchen Knall-Chargen hatte es Frohnmaier leicht, als seriöserer Politiker zu wirken, und ich finde, er hat seine Chance klug genutzt.

Peter William | Mi., 25. Februar 2026 - 16:44

Da ja das Heizungsgesetz abgeändert wurde. Woher soll denn der ganze Biosprit und das Biogas kommen welches im Winter verheizt werden soll (10% bis 2030, aus H2 mache Gas und Benzin)?

Seit dem Abschalten der letzten Kernkraftwerke muss Deutschland elektrische Energie importieren!!!!!!!!!

Seitdem die Grünen erstmals in der Regierung saßen, also 1998, muss Bioethanol dem Benzin beigemischt werden. Es wurden extreme Anstrengungen unternommen um mehr und mehr Energie aus den Pflanzen der Landwirtschaft zu extrahieren. Wie sich zeigt ohne signifikante Erfolge. Die Energie muss aus Frankreich importiert werden welches diese in AKW produziert. Das einzige worin die Dunkelgrünen erstklassig sind ist es die Realität zu verleugnen und zu versprechen, was sie nicht einhalten wollen und werden.

Stellt die Frage des 'Warum habt ihr es denn dann noch nicht gemacht?' viel häufiger, auf allen Ebenen! Denn dann zeigt sich, wir lügen jetzt wegen der Wahl und werden das Versprochene NIEMALS umsetzen!!

Wolfgang Z. Keller | Mi., 25. Februar 2026 - 18:23

... was die erste Hälfte Ihres dritten Absatzes anbelangt: die grünen Kurzdenker haben mit der durchgesetzten Regelung von 10% Beimischung im E10-Benzin z.B. mit dafür gesorgt, dass auf Sumatra, Borneo und in anderen Gegenden der Welt URWALD in gigantischem Ausmaß abgholzt wurde durch Pflanzung von ebenso gigantischen Ölpalmen-Plantagen für eben diesen "Bioanteil" durch Palmöl.
Aber sich "bei uns" als Vorreiter für eine "gesündere Welt" aufspielen! Kommt mir bei denen auch in anderen Bereichen irgendwie bekannt vor.
Ideologie macht blöd - ich habe diese Erfahrung vor über 50 Jahren im eigenen Kopf fast 8 Jahre lang ganz links durchexerziert, bis es "geschnackelt" hat, wie´s in Bayern dafür heißt, wenn etwas neu und stimmig eingerastet ist.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.