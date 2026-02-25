Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Mi., 25. Februar 2026 - 12:55

IngoFrank | Mi., 25. Februar 2026 - 13:45

Manuela | Mi., 25. Februar 2026 - 14:27

Peter William | Mi., 25. Februar 2026 - 16:55 Antwort auf Interessant Gesprächsrunde von Manuela

Urban Will | Mi., 25. Februar 2026 - 15:44

Sebastian Habel | Mi., 25. Februar 2026 - 16:00 Antwort auf Natürlich wird diese schwarz-grüne Liaison nicht an den beiden von Urban Will

Walter Buehler | Mi., 25. Februar 2026 - 15:55

Peter William | Mi., 25. Februar 2026 - 16:44

Wolfgang Z. Keller | Mi., 25. Februar 2026 - 18:23 Antwort auf Die Dunkelgrünen. von Peter William