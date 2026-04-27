„Trauermarsch Deutschland“ in Dresden - Wenn „virtuelle Vergewaltigung“ schlimmer ist als die reale

Zwei Demos, zwei Welten: Tausende protestieren wegen eines alten Internetfalls – wenige gedenken realer Gewaltopfer. Warum mobilisiert „digitale Gewalt“ mehr als Mord und Vergewaltigung? Ein Erklärungsversuch zwischen Statistik, Politik und Psychologie.