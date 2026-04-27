- Wenn „virtuelle Vergewaltigung“ schlimmer ist als die reale
Zwei Demos, zwei Welten: Tausende protestieren wegen eines alten Internetfalls – wenige gedenken realer Gewaltopfer. Warum mobilisiert „digitale Gewalt“ mehr als Mord und Vergewaltigung? Ein Erklärungsversuch zwischen Statistik, Politik und Psychologie.
Berlin, 22.03., Brandenburger Tor: Mehrere Tausend Menschen strömen wütend durch die Straßen, auf den Gesichtern blankes Entsetzen ob des Geschehenen, die Parolen auf ihren gen Himmel gerichteten Schildern zeugen von wilder Entschlossenheit: „Gerechtigkeit den Tätern!“, „Educate your sons!“, „Die Scham muss die Seite wechseln!“
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