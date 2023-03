So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Ihr Mantra „Frau ist, wer das von sich selbst behauptet“ funktioniert im Alltag nicht. Das hat sie nun schwarz auf weiß. Das Bundesschiedsgericht der Grünen erklärt Lisa Paus auf 24 Seiten, warum es ohne ein Minimum an Klischees, Kontrolle und Fremdbestimmung leider nun doch nicht geht, will die Partei nicht ihr Gründungsheiligtum, die Frauenquote, 43 Jahre nach der Gründung eigenhändig in die Tonne stopfen.

Die Gelackmeierten innen und außen sind zum einen ehemals oder nach wie vor männlich gelesene Personen, die ihren angeblichen Wechsel zur Weiblichkeit nicht wenigstens durch ein Minimum an Achtung traditioneller Stereotypen im Alltag beweisen können und wollen. Viel härter und rigoroser trifft das Urteil des Parteigerichts aber Nonbinäre und Genderfluide mit und ohne Glieder.