Eines muss ich sicherheitshalber vorwegschicken: Ich schätze Alexander Grau sehr. Regelrecht legendär ist zum Beispiel sein Buch über die „Hypermoral“ der zeitgenössischen Gesellschaft. Aber heute verdient er trotzdem deutlichen Widerspruch.

Am Samstag hat er hier bei Cicero behauptet, „dass Wahrheit ein totalitäres Konzept ist“. Er reagierte damit mutmaßlich auf eine ziemliche Unappetitlichkeit. Im aktuellen Verhandlungspapier der künftigen Koalitionäre von Union und SPD steht tatsächlich folgender Satz geschrieben: „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt.“ Die uns allen drohende Koalition will daher Maßnahmen ergreifen, um falsche Tatsachenbehauptungen künftig staatlich noch stärker bekämpfen zu lassen als ohnehin schon. Alexander Grau ist darüber empört. Das verstehe ich. Ich bin das auch. Aber er schüttet trotzdem das Kind mit dem Bade aus.

Grau postuliert ein regelrechtes „Menschenrecht“ auf die Lüge. Das ist ziemlich übertrieben. Ein Menschenrecht auf die Lüge gibt es nicht. Was es – rechtlich betrachtet – in Deutschland stattdessen gibt, ist etwas ganz anderes.

Fundament und Lebenselixier der Demokratie

Artikel 1 des Grundgesetzes garantiert jedermann die „Menschenwürde“. Dann geht es in dem Text so logisch weiter, wie es nur sein kann. Die Garantie der Würde eines jeden Menschen ist nämlich zugleich undenkbar ohne das „Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“. So steht es wortwörtlich in Artikel 2 des Grundgesetzes. Und diese Persönlichkeitsentwicklung wiederum ist ihrerseits ausgeschlossen ohne das Recht, „seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“. So ist es in Artikel 5 der deutschen Verfassung festgehalten. Das Grundgesetz ist in dieser Hinsicht nicht nur ein brutal logischer, sondern ein im besten Sinne wahrer Text. Jeder Satz ist ein moralischer Hammerschlag.

Es gibt also kein Menschenrecht auf die Lüge. Stattdessen gibt es ein Menschenrecht auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Die ist aber undenkbar, ohne die eigene Meinung weithin ungestraft zum Ausdruck bringen zu dürfen. Genau das ist doch auch der Clou einer Demokratie im wohlverstandenen Sinne: der Wettstreit um die besten Ideen. Ohne die Freiheit des eigenen Denkens und ohne die Freiheit, seine Gedanken ungestraft äußern zu dürfen, ist das alles nicht zu haben. Die Meinungsfreiheit ist Fundament und Lebenselixier der Demokratie zugleich. Wer sie einschränkt, arbeitet dem politischen Totalitarismus zu. Ob er will – oder nicht.

Statt eines Menschenrechtes auf die Lüge gibt es also etwas ganz anderes: das Grundrecht auf die individuelle Selbstverwirklichung. Aber gerade weil alle Menschen mitunter irren, ist selbst der Irrtum grundrechtlich geschützt. Genau dazu soll der demokratische Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Positionen ja am Ende dienen: Im besten Falle werden so Irrtümer öffentlich als Irrtümer ausgewiesen und verschwinden dann hoffentlich schrittweise irgendwann aus der Welt. Früher nannte man das einmal im Geiste der Aufklärung schlicht: „Fortschritt“. Und man glaubte tatsächlich daran, die Demokratie, also der freie Wettstreit der besten Ideen und Argumente, könnte bei all dem gute Dienste leisten.

Ein edles Geschäft

Alexander Grau geht daher entschieden zu weit, wenn er Wahrheit generell ein „totalitäres“ Konzept nennt. Ich nehme an, dass er diese seine These selbst für „wahr“ hält. Wenn es nicht so wäre, löste sie sich in bedeutungsloses Gestammel auf. Wenn sie aber doch wahr sein soll, wäre sie nach seinen eigenen Maßstäben unweigerlich selbst „totalitär“. Es verhielte sich dann so, als ob man einen Feind erschießen wollte und ausgerechnet in dem Moment, in dem man den Abzug drückte, den Lauf der Waffe auf sich selbst gerichtet hätte.

Das Problem ist daher nicht, Wahrheit für sich in Anspruch zu nehmen. Die Suche nach der Wahrheit ist ein edles Geschäft. Das wirkliche Problem ist ein ganz anderes: wer darüber befinden darf, was „wahr“ und was „falsch“ ist. Ein echter Demokrat würde das dem freien Spiel der Argumente überlassen und ansonsten dem Fortschritt die Daumen drücken. Union und SPD hingegen wollen all das künftig den Staat entscheiden lassen. Und genau an dieser Stelle entstehen die eigentlichen Probleme.

Orwells Wahrheitsministerium

Der britische Schriftsteller George Orwell schrieb im Jahre 1948 ein fantastisches, aber zugleich überaus bedrückendes Buch. Er stellte sich damals die Frage, wie die Welt wohl im Jahre „1984“ aussehen würde, falls der Bolschewismus machtpolitisch erfolgreich wäre. Im Zentrum des ganzen Textes steht nur eine einzige Frage: Wer entscheidet über die Frage der Wahrheit? Genau an dieser Bruchstelle entscheidet sich für Orwell, ob eine Gesellschaft tatsächlich demokratisch ist oder sich bloß so nennt.

In Orwells Buch sorgt natürlich ein eigens eingerichtetes staatliches „Wahrheitsministerium“ für „die“ Wahrheit. Im Minutentakt werden hierfür notfalls alle „bisherigen“ Fakten und Dokumente immer und immer wieder durch die Mitarbeiter des Staates so manipuliert, dass dieser am Ende die Oberhand darüber behält, was „wahr“ und was „falsch“ sei.

Meinungsfreiheit auch den Feinden der Freiheit

Ich kann daher gut verstehen, warum Alexander Grau so derart über das Ziel hinaus geschossen ist. Sobald der Staat ernsthaft beansprucht, die Frage zwischen „wahr“ und „falsch“ zu entscheiden und das nicht mehr dem eigentlichen Souverän überlässt, blicken wir auf einen Hauch von Totalitarismus, der sich zugleich für „demokratisch“ hält.

Man kann die dieser Tage überaus brisante Lage dabei einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes des Jahres 2009 entnehmen. Damals ging es um die Frage, ob Neonazis dem Tode des Stellvertreters von Adolf Hitler gedenken dürfen oder nicht. Das ist alles andere als eine Kleinigkeit, es ist der verfassungspolitische Ernstfall: Welche Freiheiten gewährt unsere demokratische und in der Menschenwürde gründende Verfassung selbst den äußersten Feinden dieser Verfassung? Darum ging es bei der damaligen Entscheidung.

Der Beschluss der Richter ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Das Grundgesetz kenne kein „Verbot der Verbreitung rechtsradikalen oder auch nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige Wirkung seines Inhalt“. Was die höchsten deutschen Richter damals formulierten, muss Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken heute wie eine Provokation vorkommen: „Das Grundgesetz gewährt Meinungsfreiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung (…) grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit.“ Das heißt konkret: Unsere Verfassung schützt selbst verfassungsfeindliche Äußerungen – und zwar ausgerechnet im Namen der Demokratie und der Menschenwürde. Und im Vertrauen auf die Vernunft der Allgemeinheit.

Wann der Wahrheitsanspruch totalitär wird

Die uns allen drohende Koalition will künftig aber offensichtlich selbst darüber entscheiden, was „wahr“ und was „falsch“ sei. Dieser Anspruch ist nicht nur intellektuell beklemmend: Er ist tatsächlich tendenziell totalitär. Nicht der Anspruch darauf, dass Wahrheit möglich sei, ist eine Form das Totalitarismus, wie Grau behauptet. Totalitär wird der Wahrheitsanspruch nur dort, wo er sich mit der Macht und nicht mehr mit der Welt der besten Argumente gemein macht. Vor wenigen Wochen echauffierten sich die deutschen Kultur- und Politikeliten noch darüber, dass US-Vizepräsident J.D. Vance eine Selbstzerstörung des demokratischen Europa durch die Zertrümmerung der Meinungsfreiheit befürchtete. Union und SPD haben dessen düsterste Befürchtungen noch sehr viel schneller bestätigt, als selbst die größten Skeptiker gedacht haben dürften.

Daher sei zum Schluss eine ganz persönliche Anmerkung gestattet: Cicero macht vor, wozu die deutsche Demokratie nicht mehr in der Lage zu sein scheint. Auf dieser Plattform zählt der Austausch von Argumenten, auch und gerade, wenn deren Vertreter einander widersprechen. Was „wahr“ oder „falsch“ ist, entscheidet in einer Demokratie weder der Staat noch eine Redaktion. Das entscheidet allein der Souverän. Und selbst der kann sich dabei irren. Das ist zwar das Dilemma, aber zugleich die Chance der Demokratie.