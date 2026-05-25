Torsten Albig (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
Torsten Albig (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein / picture alliance/dpa | Christian Charisius

Torsten Albig empfiehlt Zusammenarbeit mit AfD Der Vorstoß zur Hölle

Für viele Sozialdemokraten wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD wie ein Pakt mit dem Teufel. Torsten Albig, Ex-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat nun den Ritt zum ersten Kreis der Hölle unternommen. Die Empörung zeigt, dass sein Vorstoß zu früh kommt.

VON MATHIAS BRODKORB am 25. Mai 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Einst war Torsten Albig (SPD) Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute arbeitet er als Lobbyist für den milliardenschweren Tabakkonzern Philip Morris. Und manchmal macht er mit Kommentaren zum politischen Zeitgeschehen von sich hören. So auch vor zwei Tagen.

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Pamina | Mo., 25. Mai 2026 - 14:47

Wenn Konservative die Union verlassen wollen, wenn die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, dann sind das keine wirklichen Konservativen. Die Wüst-Günther-Riege kann ruhig zu Muttis Grünen wechseln. Vielleicht wäre eine solche Reinigung eher hilfreich für die Union. Ich denke, Merz hat den Punkt einfach verpasst, den ich in seiner Aussage im Januar 25 sehe als er die Stimmen der AfD in Kauf nahm. Er sagte: Das ist mein Weg und ich gehe keinen anderen, egal wer zustimmt. Da brach zwar der Sturm los, aber so ein Sturm dauert auch nicht ewig. So hätte er daran anknüpfend sofort eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten aufstellen können. Der Sturm wäre inzwischen wieder abgeklungen und das Land und die Union wären besser dran. Merz hätte Standhaftigkeit, Rückgrat und Weitsicht gebraucht, was er aber nicht hat. Mit dem sinnlosen weiteren Hochziehen der Brandmauer hat sich Merz nun jeden Weg selbst verbaut.

Pamina | Mo., 25. Mai 2026 - 14:56

Merz hatte die Brandmauer schon einmal eingerissen. Bei dieser Haltung hätte er nur bleiben brauchen. Gegenwind muss man aushalten, aber selten war die Gelegenheit so günstig, um mit dem Kindergarten der Brandmauer Schluss zu machen und seine Wahlversprechen auch umzusetzen.

Thomas Hechinger | Mo., 25. Mai 2026 - 15:26

„Und das war wohl der einzige Fehler, der Torsten Albig tatsächlich unterlief. Er eröffnete die Debatte viel zu früh, er traf nicht den Kairos.“

Das sehe ich anders. Herr Albig scheint keine Aufgabe in der Politik mehr zu suchen. Es wäre mir jedenfalls bisher nicht aufgefallen. Er kann also frei Schnauze reden. Der Gedanke der Öffnung der SPD zur AfD ist jetzt in der Welt, auch wenn er von den politischen Akteuren der SPD mit Empörung und Abscheu zurückgewiesen wird. Er wird, vielleicht, wuchern. Oder eingehen. Wäre Herr Albig aktiver Politiker, irgendein stellvertretender Landesvorsitzender von Brandmauerburg oder so, sähe es anders aus. Das wäre sein politisches Todesurteil gewesen. Als freier Wilder kann ihm das gleichgültig sein.
Es wäre übrigens ein Treppenwitz der Geschichte: Während die CDU sich von links bis zur Selbstzerstörung eine Brandmauer aufschwätzen läßt, schließt die SPD ein Bündnis mit der AfD.

Dr. Oliver Strebel | Mo., 25. Mai 2026 - 15:47

Laut INSA-Umfrage vom 23.5. reichen 44% der Wählerstimmen für die absolute Mehrheit. AfD und Linke liegen bei zusammen 40%. Was passiert bzgl. der Nato, wenn diese Parteien zusammen knapp über 44% liegen?

Aus Deutschland wird womöglich das schlingernde Schiff mitten in Europa, vor dem Alfred Dregger und von Weizsäcker (?) anfang der 90er gewarnt haben.

Die Lösung liegt in Minderheitsregierungen, die in Dänemark sehr brauchbar funktionieren. Dazu muss man auch gar nicht mit der AfD zusammenarbeiten, sondern nur dem Wähler klar machen, dass die AfD Gesetze blockiert, die in Richtung ihres Programmes gehen. Die kommunikative Kunst liegt dann darin, geschickt der AfD den schwarzen Peter für die Blockade zuzuschieben. Das ist natürlich schwieriger als tumbes Geschrei gegen die AfD.

Und ohne ein Entgegenkommen gegenüber dem Willen der AfD-Wähler geht der Schrumpfkurs der Etablierten weiter. Da sollte man sich tunlichst keinen Illusionen hingeben.

„Die kommunikative Kunst liegt dann darin, geschickt der AfD den schwarzen Peter für die Blockade zuzuschieben.“

Warum soll immer mit unlauteren Mitteln gearbeitet werden?

Dr. Oliver Strebel | Mo., 25. Mai 2026 - 16:07

Und ungeschicktes Kommunizieren schadet einem selbst. Also sollte man besser geschickt sein :-).

Johannes Renz | Mo., 25. Mai 2026 - 15:53

Das Problem ist nicht die Brandmauer an sich, sondern die real exisierende Brandmauer. Wenn man lieber einen vernünftigen Antrag nicht durchs Parlament bringt als mit Stimmen der AfD. Aber stattdessen Anträge ohne (!) die AfD durchs Parlament bringt, die aber gleichwohl die Demokratie beschädigen (Unterstützung zweifelhafter NGOs, Petzportale etc.). Letzteres praktiziert die AfD ja auch, nur halt auf der rechten Seite, die anderen auf der linken. Letztlich gehen so Mass und Mitte verloren. Und das Wahlvolk ist frustriert. In den USA ist das letztlich genauso, aber eben eine Stufe weiter. Trump ersetzt die linke Wokeness durch eine Wokeness von rechts. Sigmund wird das in S-A bei einer absoluten Mehrheit kopieren. Dann werden die AfD-Protestwähler vermutlich aufwachen, aber möglicherweise ist es dann schon zu spät. Ungarn hat 16 lange Jahre gebraucht, bis Orban wieder weg war. Und bei Nethanjahu jährt es sich dieser Tage zum 30. Mal (!), dass er zum ersten Mal Ministerpräsident wurde.

Jens Böhme | Mo., 25. Mai 2026 - 16:02

Wenn man mit dem Gesicht an die Brandmauer gepresst ist und mit blossen Händen den Einsturz derselbigen verhindern will, kann ich die SPD gut verstehen, dass sie von einem langsam untergehenden Industriezweig (Tabakindustrie) keine Ratschläge braucht.

Johannes | Mo., 25. Mai 2026 - 16:42

und dem Höllenkreis der Sch..... zu vergleichen, finde ich sehr gut. Alles verbunden mit ekelhaftem autoritären Gehabe, Geschmacklosigkeit bis zu geistiger Gewalt.

Kommt der Vorschlag Albigs nicht vielleicht auch zu spät?

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