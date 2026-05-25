Torsten Albig empfiehlt Zusammenarbeit mit AfD - Der Vorstoß zur Hölle

Für viele Sozialdemokraten wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD wie ein Pakt mit dem Teufel. Torsten Albig, Ex-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat nun den Ritt zum ersten Kreis der Hölle unternommen. Die Empörung zeigt, dass sein Vorstoß zu früh kommt.