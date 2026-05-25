- Der Vorstoß zur Hölle
Für viele Sozialdemokraten wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD wie ein Pakt mit dem Teufel. Torsten Albig, Ex-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat nun den Ritt zum ersten Kreis der Hölle unternommen. Die Empörung zeigt, dass sein Vorstoß zu früh kommt.
Einst war Torsten Albig (SPD) Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute arbeitet er als Lobbyist für den milliardenschweren Tabakkonzern Philip Morris. Und manchmal macht er mit Kommentaren zum politischen Zeitgeschehen von sich hören. So auch vor zwei Tagen.
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