picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kenneth Moll
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Tomahawk-Deal zwischen Merz und Trump „Die Amerikaner verdienen – und behalten Einfluss“

Die USA liefern, Deutschland kauft: Mit Tomahawk-Systemen soll eine zentrale Fähigkeitslücke geschlossen werden. Militäranalyst Ralph Thiele beschreibt, warum diese Waffen „Gold wert“ sind – und welche strategischen Interessen Washington dabei verfolgt.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 11. Juli 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

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Klaus Funke | Sa., 11. Juli 2026 - 18:03

Die Europäer und wir Deutschen sind die dummen Zahlemänner, während die Amis verdienen. So wie die Amis schon am ersten und später auch am zweiten Weltkrieg verdient haben. Sollte es zu einem dritten Weltkrieg kommen (ja, ich weiß, wir haben den schon. Indes noch nicht ganz. Noch fehlen die Trümmer und die doofen deutschen Toten), werden sie wieder verdienen, aber es besteht diesmal auch die reale Möglichkeit, dass auch die Amis ein paar auf die Mütze kriegen. Allerdings muss ich mich, den Putin betreffend, korrigieren. Denn der scheint derzeit tatsächlich an seine Grenzen gekommen zu sein. Und auch hier wie seit eh und je: eine dumme, überalterte russische Generalität, die ihren Herrn belügen und betrügen. Wie lange das noch so geht - keine Ahnung. Putin scheint tatsächlich das Heft nicht mehr in der Hand zu haben. Oder aber, es ist der alte russische Trick und zum Schluss hauen sie alles kurz und klein. Damit rechne ich ganz real. Auch mit dem Einsatz von A-Waffen in der Ukraine.

Wenn das Mütterchen Russland nicht anders zu bewahren ist, wird Putin entweder ein paar Oreschniks oder begrenzte Atomschläge befehlen. Als Verlierer geht er jedenfalls nicht vom Platz. Das wäre nicht Putin. Der muss gewinnen. Unbedingt. Vielleicht gibt es aber auch eine Art Rochade. Turm wird gegen die Dame getauscht: Putin und Medwedjew wechseln die Plätze, so wie sie es schon einmal gemacht haben. Irgendeine Begründung wird es geben: Gesundheit oder so was. Großes Aber: Selensky hat offenbar noch nicht geschnallt, dass er der große/kleine Verlierer sein könnte. Trump wird ihm jedenfalls nicht "den Arsch retten".

Hans Süßenguth-Großmann | Sa., 11. Juli 2026 - 18:32

gemacht, wie nett!!
Dass die Russen 2000 km nach D marschieren oder sich sonst wie zu uns bewegen werden, mag glauben, wer will. Unser Roderich möchte die guten Stücke ja gleich weiter an den Wolodymir verschenken. Ich denke, da könnten die Russen ein Dankeschön zurück senden.
Mir kommt das alles wie Klassenzimmer vor. Da werden die Russen mit Drohnen, mit den kleinen Papierschnipseln, solange gepiesackt bis sie zuschlagen, mit Waffen anderen Kalibers, und dann ist das Geschrei groß.

Ingbert Jüdt | Sa., 11. Juli 2026 - 18:57

... und dabei die eigene Aggression auf Gegner projiziert, mit denen Europa selbst sehr gut in kooperativen Verständigungsbeziehungen zurechtgekommen wäre, namentlich selbstverständlich mit Russland!

Die gesamte Eskalationsgeschichte seit dem Fünftagekrieg in Georgien 2008 ist vom amerikanisch geführten Westen ausgegangen, wobei Europa nach Schröder und Chirac in einem distanzlosen Verhältnis des Kadavergehorsams zu den USA erstarrt ist.

Heute beruhen die Zielformulierungen, für die eine militärische Unabhängigkeit Europas und Deutschlands von den USA hergestellt werden soll, zur Gänze auf der sich selbst erfüllenden Kriegsprophezeiung, die vom außenpolitischen Elitenversagen Europas erst erzeugt worden ist.

Kriegs-Keynesianismus ist die de-facto-Lösungsformel dieser Eliten für die Epoche des neoliberalen Bankrotts, mit der man Europa am Ende auch noch in den selbstverschuldeten Untergang führt, wenn man dadurch die eigene Verantwortungslosigkeit unter Trümmerschutt begraben kann.

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