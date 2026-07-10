- „Die Amerikaner verdienen – und behalten Einfluss“
Die USA liefern, Deutschland kauft: Mit Tomahawk-Systemen soll eine zentrale Fähigkeitslücke geschlossen werden. Militäranalyst Ralph Thiele beschreibt, warum diese Waffen „Gold wert“ sind – und welche strategischen Interessen Washington dabei verfolgt.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
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