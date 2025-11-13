- Der Kanzler macht Politik fürs Schaufenster
Novemberwetter, Regentage, Herbstdepression. Wenigstens die Schaufenster sind schön bunt, leuchtend und vorweihnachtlich. Bling-Bling scheint auch die Devise der Regierung Merz zu sein, die inhaltlich auf ganzer Linie ernüchtert.
Deutschland und Europa blicken ungemütlichen Zeiten entgegen. In der Ukraine beginnt sich das Kriegsglück zugunsten des Aggressors zu wenden. Die Zahnlosigkeit der westlichen Sanktionen gegen Russland ist für alle, selbst für Brüsseler und Berliner Spitzenbeamte, offensichtlich. Eine Korrektur der bisherigen Politik (entweder mehr Waffen für Kiew oder ernsthafte Gespräche mit dem Kreml) bleibt jedoch aus. So laviert man ergebnislos weiter, während an der Front immer mehr Menschen sterben.
