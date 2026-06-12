Thüringer Corona-Enquete-Kommission - Von Echsen- und Excel-Menschen

Die Corona-Enquete-Kommission in Thüringen könnte der Ort sein, an dem die Wirklichkeit wieder in die Politik zurückkehrt. Doch all das, was man für eine echte Aufarbeitung braucht, wird blockiert oder kleingeredet. Ein Erfahrungsbericht zweier Sachverständiger.