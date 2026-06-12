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Thüringer Corona-Enquete-Kommission Von Echsen- und Excel-Menschen

Die Corona-Enquete-Kommission in Thüringen könnte der Ort sein, an dem die Wirklichkeit wieder in die Politik zurückkehrt. Doch all das, was man für eine echte Aufarbeitung braucht, wird blockiert oder kleingeredet. Ein Erfahrungsbericht zweier Sachverständiger.

EIN GASTBEITRAG VON TOM LAUSEN UND GUNTER FRANK am 14. Juni 2026

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Tom Lausen ist Datenanalyst und Publizist.

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Gunter Frank ist Arzt und Sachbuchautor. 

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In der 8. Sitzung der Corona-Enquete-Kommission des Thüringer Landtages wurde am 5. Juni 2026 sichtbar, worum es bei der Corona-Aufarbeitung wirklich geht: um Daten, um Verantwortung, um die Frage, ob Politik, Behörden, Gerichte, Medien und Wissenschaft bereit sind, die eigenen Entscheidungen an der Wirklichkeit messen zu lassen.

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Ingbert Jüdt | So., 14. Juni 2026 - 15:18

Die sich selbst zweifellos bei radikaler Gesellschaftskritik einordnenden Vertreter der Linkspartei haben 2020 in allem Ernst das Märchen akzeptiert, die »solidarische Gesellschaft« von Big Money und Big Pharma serviert zu bekommen, anstatt sich an die Spitze der spontanen Massenbewegung der »Querdenker« zu stellen und ihr eine theoretisch anspruchsvolle Analyse der Krise anzubieten. Dazu hätten sie freilich das Maßnahmenregime als Putschversuch globaler Eliten am krisenhaften Ende des neoliberalen Finanzkapitalismus begreifen müssen, das heißt: als tiefe politische Verschwörung.

Das ist aber ausgeschlossen, wenn man sein Verständnis von Vernunft aus einer Engführung des Rationalitätsbegriffs bezieht, wie er im szientistischen Sektierertum der GWUP gedeiht. Von der durch Lockdowns existenziell bedrohten Klangschalentherapeutin kann man nicht erwarten, dass sie sich auf dem Niveau eines Fachaufsatzes ausdrückt, obwohl ihre Verschwörungsintuition den wesentlichen Punkt erfasst hat.

Thomas Veit | So., 14. Juni 2026 - 15:58

auch niemals preisgegeben bzw. veröffentlicht... - Betonung auf 'auch', vergleichend...

>> Macht nur schlechte Stimmung... ☹

Zahlen könnten die Bevölkerung verunsichern. Man wollte die volle Kontrolle, nicht etwa über die Pandemie, sondern über deren Wirkung auf die eigene Macht und auf den eigenen Geldbeutel. Das ist keine Unterstellung, das ist meine Erfahrung seit über 70 Jahren..

Es wird nie verlässliche Zahlen geben. Sie wurden auch während der Pandemie nicht erhoben. Was es gab, war eine Epidemie, vergleichbar einer mittleren Grippe, die politisch und wirtschaftlich ausgenutzt wurde. Die Enquete-Kommission wird gar nichts auf klären, weil sie nichts aufklären soll. Sie ist eine öffentliche Beruhigungspille.

Das mit der mittleren Grippe wusste auch dass RKI. Die RKI-Files, im mMinstream fast vergessen, bezeugen es.

H. Stellbrink | So., 14. Juni 2026 - 17:28

In Russland gibt es unter Putin ein unausgesprochenes Abkommen zwischen Volk und Führer: Du garantierst uns einen guten Lebensstandard, dann kannst Du Politik nach Gutdünken machen. Dazu muss das Volk nicht wissen, was die Führung alles macht.
Unter Merkel wurde diese Vereinbarung auch in Deutschland etabliert. Solange alles wirtschaftlich gut lief, konnten sich die Parteien nach Belieben alle gesellschaftlichen Bereiche bis in die Unternehmen hinein zur Beute machen. Nur läuft es jetzt immer schlechter, der Kredit der Vertrauenswürdigkeit ist aufgezehrt. Unsere "demokratischen Parteien" führen jetzt einen verzweifelten Kampf darum, auch weiterhin Politik nach Gutsherrenart zu betreiben, ohne dem Volk, dem dummen Tölpel, über die Gründe und Konsequenzen Klarheit zu verschaffen.
Corona ist wie ein Brennglas für diese Entwicklung weg von der Demokratie. Wird es möglich sein, sich die Demokratie von den "Demokraten" wieder zu holen?

Ingo Frank | So., 14. Juni 2026 - 19:51

arbeiten und von allen Beteiligten vergleichbares Zahlenmaterial zur Auswertung und zum Vergleich bekommen, stände mit hoher Wahrscheinlichkeit kein rationaler Grund für die Impfung und alle anderen staatlichen Maßnahmen zu Buche. In dem Moment zieht das natürlich eine Weitere Frage nach sich. Die Frage der Verantwortung deren Spur bis ins Kanzleramt zu verfolgen wäre. Und genau Das, die Frage von Verantwortung und Schuld soll auf keinen Fall beantwortet werde,
So einfach ist es dem Grunde nach …….
MfG a d Erfurter Republik

Die Impfung war 1 Milliarden-Geschäftsmodell und eine Machtdemonstration. Außerdem ließen sich so bequem Gegner identifizieren die Ungeimpften.

Kissel Bernd | So., 14. Juni 2026 - 21:30

Mit einem Blick in die Gegenwart sehe ich in der Klimapolitik eine ähnliche Verhaltensweise, indem nur für eine Transformation "richtige" Daten von der Politik, vermittelt werden. Energiefragen wie die Stromerzeugung durch Wind und Sonne mit nicht vermeidbaren Problemen für eine zuverlässige Versorgung, betreffen alle Verbraucher privat und in der Industrie. Wieder gibt es keine ehrliche Diskussion über für und wider grundlegender Annahmen und sich daraus eventuell ergebender sinnvoller Konsequenzen. Besonders kritisch sehe ich die nationale und internationale Strategie die Transformation unserer Gesellschaft nahezu ohne Bürgerbeteiligung zu erzwingen. Die Klimafrage scheint da nur Mittel zum Zweck zu sein.

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