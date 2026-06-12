- Von Echsen- und Excel-Menschen
Die Corona-Enquete-Kommission in Thüringen könnte der Ort sein, an dem die Wirklichkeit wieder in die Politik zurückkehrt. Doch all das, was man für eine echte Aufarbeitung braucht, wird blockiert oder kleingeredet. Ein Erfahrungsbericht zweier Sachverständiger.
In der 8. Sitzung der Corona-Enquete-Kommission des Thüringer Landtages wurde am 5. Juni 2026 sichtbar, worum es bei der Corona-Aufarbeitung wirklich geht: um Daten, um Verantwortung, um die Frage, ob Politik, Behörden, Gerichte, Medien und Wissenschaft bereit sind, die eigenen Entscheidungen an der Wirklichkeit messen zu lassen.
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