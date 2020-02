Herr Pestalozza, nach dem Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wird das Land nicht mehr regiert, sondern notverwaltet. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow hat vor einer Staatskrise gewarnt. Zu Recht?

Na ja, kein Mensch weiß, was eine Staatskrise ist. Wenn damit gemeint ist, der Staat droht unterzugehen oder in irgendeine Katastrophe zu geraten, halte ich das für übertrieben. Wir haben keine optimale Situation, weil wir nur eine geschäftsführende Regierung haben. Hinzu kommt, dass die Geschäftsführung nur von einer Person betrieben wird – nämlich vom Ministerpräsidenten. So steht es in der Verfassung.