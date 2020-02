Wolfgang Fiedler war von 1990 bis 2019 Abgeordneter für die CDU im Thüringer Landtag. 1990 war er Mitglied der Volkskammer. Er hat dort im Ausschuss „Kontrolle und Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit mitgearbeitet.

Herr Fiedler, kaum einer kennt Thüringens CDU so gut wie Sie. Was sagen Sie dazu, dass das „Erdbeben von Erfurt“ dazu geführt hat, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht nur den CDU-Parteivorsitz abgeben, sondern auch nicht als Kanzlerkandidatin antreten will?

Ob nur die Ministerpräsidenten-Wahl dazu geführt hat, weiß ich nicht. Aber sie hat aus meiner Sicht in der Causa Thüringen nicht besonders klug agiert – und ihr Generalsekretär schon gar nicht. Die alten Bundesländer wissen zu wenig über die neuen Bundesländer.

Was war denn ihr Kardinalfehler?

Sie und und Generalsekretär hätten sich beizeiten mit den Thüringern zusammensetzen sollen, um zu klären: Wie kommen wir aus dem Dilemma wieder heraus? Wir haben auf der einen Seite einen Parteitagsbeschluss, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Auf der anderen dürfen wir aber auch nicht mit den Linken zusammenarbeiten. Da bleibt nicht mehr viel übrig.

Aber in einem Interview sagten Sie, Sie finden den Unvereinbarkeitsbeschluss sinnvoll.

Ich habe auch gar nichts dagegen. Aber man muss sich doch auch mal am Osten orientieren. Sie werden sehen, das wird auch in Sachsen-Anhalt schwierig werden. In Sachsen und Brandenburg ist es durch: Man hat den Ministerpräsidenten gewählt, nicht die Fraktion. Und so ähnlich war es 2019 auch hier in Thüringen. Man hat nicht die Linke gewählt, sondern Bodo Ramelow.

Wie hätte die CDU in Thüringen aus diesem Dilemma herausfinden können?

Ich sitze weder in den obersten Gremien noch in den mittleren Gremien. Damit müssen sich die befassen, die Führungsverantwortung haben: Wie gehen wir damit um? Nach der Wahl ist es auf eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung hinausgelaufen, darauf hätte man doch reagieren müssen. Hinterher höre ich von allen Journalisten und Politikwissenschaftlern,: „Das hätte man doch ahnen müssen.“ Also, ich hab's nicht geahnt.

Annegret Kramp-Karrenbauer aber schon. Vor der Wahl soll sie Mike Mohring vor der Gefahr des 3. Wahlgangs gewarnt haben. Aus der CDU-Landtagsfraktion heißt es jetzt, der Fraktionschef habe ihre Bedenken nicht an die Parteifreunde weitergeleitet.

Das behauptet sie jetzt. Aus der Fraktion höre ich was Anderes. Mike Mohring hat schon alle gewarnt. Er hat jeden einzelnen Abgeordneten gefragt: „Seid Ihr für diesen Weg? Wenn die AfD einen Kandidaten ins Rennen schickt und die Linke einen, werden wir den bürgerlichen Kandidaten wählen, wenn der Kemmerich sich stellt." Also, ich finde nüscht Ungewöhnliches daran.

Nach Cicero-Informationen soll Mohring die eigene Fraktion nicht darüber informiert haben, dass AKK davor warnte, was passiert, wenn die AfD ein falsches Spiel spielt.

Ich will Ihnen mal eins sagen. Ich bin seit 30 Jahren in dieser Fraktion. Seit längerer Zeit schwelt darin ein Streit zwischen Mike Mohring und dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Mario Vogt. In diesem Streit sind noch alte Rechnungen offen, und die werden jetzt beglichen. Mohring wird verantwortlich für das miese Spiel der AfD gemacht.

Aber Thomas Kemmerich wäre doch nicht zum Ministerpräsidenten gewählt worden, wenn es vorher keine Absprachen darüber zwischen CDU und AfD gegeben hätte.

Das wird zwar kolportiert, aber soweit ich weiß, gab es keine Absprachen. Die Abgeordneten wussten nur, dass sich im 3. Wahlgang mit Thomas Kemmerich ein Kandidat der bürgerlichen Mitte stellte. Ich kenne niemanden, der gewusst haben will, dass dieser auch von der AfD gewählt werden würde.

Im The European hat der Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion Thüringen, Karl-Eckhard Hahn, dieses Modell vor der Wahl eigens beworben. Wörtlich heißt es da: „Die Stimmabgabe zugunsten eines FDP-Kandidaten, der ohne einen Koalitionsvertrag oder sonstige politische Zusicherungen an den Start ginge, verpflichtet diesen politisch zu absolut nichts. Weder gegenüber der AfD noch irgendjemandem sonst." Es war also die CDU, die die AfD auf die Idee zu der Finte gebracht hat.

Ich kenne niemanden, der Absprachen mit der AfD bestätigt hätte. Nach meinem Kenntnisstand gab es die nicht! Wer wäre denn so verrückt, mit der AfD verhaftet zu werden?

Offenbar Ihre eigenen Parteifreunde. Sie sind diesem Plan gefolgt, und trotzdem sieht es jetzt so aus, als hätten sie sich von der AfD vorführen lassen?

Auch rot-rot-grün hat sich vorführen lassen. Wie kann ich denn mit einem Kandidaten ins Rennen gehen und wochenlang Koalitionsverhandlungen führen, obwohl die Koalition keine Mehrheit hat? Wie kann ich darauf vertrauen, dass dieser Kandidat schon gewählt wird? Die waren genauso dämlich und blöd, wie uns vorgeworfen wird.

Das heißt, Mike Mohring hat gar keine Fehler gemacht? Er darf jetzt mitten in der Regierungskrise ruhigen Gewissens in den Skiurlaub fahren und sich selbst zum Opfer einer ausgebufften AfD stilisieren?

Nein, Mike Mohring ist nicht im Ski-Urlaub, als ich heute morgen mit ihm telefoniert habe, war er auf dem Weg ins CDU-Präsidium in Berlin. Er hat auch gravierende Fehler gemacht. Aber der Landesvorstand war immer dabei und hat dieser Wahl zugestimmt.

In keinem anderen Bundesland erntet die AfD so viel Misstrauen wie in Thüringen, wo ihr Chef Björn Höcke die Partei in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt hat. Tut die Bundes-CDU der Linken und ihrem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eigentlich nicht Unrecht, wenn sie die AfD und die Linke auf eine Stufe stellt? Nach einer aktuellen Umfrage sind 71 Prozent der Thüringer mit der Arbeit von Ramelow zufrieden.

Sehen Sie, wir müssen die Fraktion von der Person trennen, das macht fast niemand. Bodo Ramelow ist ein anständiger Ministerpräsident, der seinen Job gut macht. Ich persönlich habe mit ihm keine Probleme. Aber jetzt kommt das Aber.

Wolfgang Fiedler (CDU) / dpa

Sie misstrauen der Linken?

Genau. Ich bin gelernter DDR-Bürger. Ich weiß, was uns die Linke unter der Führung von Susanne Henning-Wellsow & Co. hinterlassen hat.

Die Wiedervereinigung ist jetzt 30 Jahre her. Sehen Sie nicht Gespenster, wo heute keine mehr sind?

Nee, nee, nee. Ich war schon in der ersten freigewählten Volkskammer, bevor ich in den Landtag kam. Dort haben wir erst mitgekriegt, wie Leute zu DDR-Zeiten bespitzelt wurden, wie sie in der Psychiatrie eingesperrt und ganze Familien zerrissen wurden. Die Opfer leben heute noch. Da kann ich nicht nach 30 Jahren sagen: Die Peiniger von damals sind die schlimmen – und Ihr seid die weniger schlimmen. Man muss beides sehen. Man muss aber auch nach Wegen suchen, wie man für das Land wieder vernünftige Verhältnisse hinkriegt.

Ist es dafür nicht unabdingbar, endlich einen Schlusstrich unter die Verbrechen der DDR zu ziehen?

So einfach ist das nicht. Ich bin ja erst in der letzten Legislaturperiode ausgeschieden, da saßen noch zwei Stasi-Spitzel in der Fraktion. Die haben jahrelang Abgeordnete ausspioniert. Das ging noch bis zur Wende so. Ich habe daran mitgewirkt, dass dieses System abgeschafft wurde. So schnell kann man nicht vergessen.

Aus der Thüringer CDU hört man, dass es dort insgesamt mehr Vorbehalte gegen die Linke als gegen die AfD gibt. Woher kommt das?

Ich bin mir nicht sicher, ob es mehr Vorbehalte gegen die Linke gibt. Man muss auch unterscheiden zwischen der Bevölkerung und den Mitgliedern der Partei. Ich verabscheue die AfD und insbesondere Höcke, der den Holocaust leugnet. Aber die Linke ist nicht viel besser. Die hat den DDR-Terror zu verantworten.

Die Kanzlerin hat nach der Wahl Kemmerichs gefordert, die Wahl müsse rückgängig gemacht werden. Wie ist das in Ihrem Landesverband angekommen?

Man kann keine Wahl rückgängig machen. Man kann nur neu wählen. Mich erinnert das an das Zentralkommitee der SED, das von oben seine Order erteilt hat. Frei gewählte Abgeordnete sind frei gewählt. Sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Bislang war es in der BRD immer so, dass die Landesverbände autark waren.

Finden Sie es in Ordnung, dass der Ostbeauftragte der CDU zurücktreten musste, weil er Thomas Kemmerich per Twitter zur Wahl als Ministerpräsident gratuliert hat?

Ich muss mich mal vornehm ausdrücken. Ich habe die Bundeskanzlerin bisher immer hochgeachtet. Meine Achtung fiel aber deutlich, als sie 2015 allein entschieden hat, die Flüchtlinge ins Land zu lassen. Dass sie sich jetzt als Kanzlerin aus dem fernen Südafrika meldet und sagt, so geht es nicht ... – also, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Es haben ja auch noch andere Politiker Thomas Kemmerich gratuliert.

Die Bundes CDU will jetzt Neuwahlen, die Thüringer CDU nicht. Was wollen Sie?

Ich fordere Neuwahlen, auch wenn es die CDU treffen könnte. Man muss jetzt einen Neuanfang wagen. Erst hat die Öffentlichkeit gesagt: Die bürgerlichen Parteien haben sich von den Faschisten wählen lassen. Wenn sich Bodo Ramelow im nächsten Gang zur Wahl stellt, wird es heißen: Und jetzt wählen sie die Kommunisten. Ja, wie unglaubwürdig will man denn noch werden?

Nach neuesten Umfragen käme die CDU dann aber nur noch auf 12 Prozent. Ein Sieg für Rot-Rot-Grün unter einem Ministerpräsidenten Ramelow wäre mehr als wahrscheinlich. Man wäre dann also wieder dort, wo man angefangen hat. War es das wirklich wert?

Nein, das war es nicht wert. Es ist mehr als traurig. Das Ansehen der CDU wurde massiv beschädigt. Um die Glaubwürdigkeit halbwegs wieder herzustellen, können wir nicht von ganz rechts nach ganz links springen. An Neuwahlen führt kein Weg vorbei. Ich zitiere mal den Satz von Bernhard Vogel, unserem ehemaligen Ministerpräsidenten: Erst das Land, dann die Partei – und dann die Person.

Die Fragen stellte Antje Hildebrandt.