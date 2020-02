Die politische Besatzung Thüringens durch Berlin kam so: Nachdem die CDU in Thüringen bei der Wahl des FDP-Mannes zum Ministerpräsidenten gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hatte, sah es die SPD in Berlin als geboten an, ihren Koalitionspartner und dessen Kanzlerin zu einem außerordentlichen Koalitionsausschuss aufzufordern. In vielerlei Interviews hatten die Parteichefs Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und der Generalsekretär Lars Klingbeil vorher klar gemacht, dass man nicht einfach mit einem Koalitionspartner weitermachen kann, der in einem Bundesland mit der AfD unter einer Decke steckt, sich mit denen gemein macht. Mehr als ein Hauch von Ende der Koalition lag in der Luft. Es wäre – nebenbei bemerkt – auch ein tatsächlich hinreichender Grund gewesen, der sowohl als Anlass als auch in einem Wahlkampf („die haben es mit Nazis getan!“) valide und erfolgversprechend gewesen wäre.