Thorsten Frei
Thorsten Frei im Bundestag, 10.07.2026 / picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Thorsten Frei soll Fraktionschef werden Die Spahn-Lücke wird umgehend geschlossen

Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes, soll die Unionsfraktion führen. Keine spektakuläre Personalie, aber eine naheliegende, die zeigt, wie dünn die Personaldecke der CDU ist. Für die Nachfolge im Kanzleramt gibt es noch keinen Kandidaten.

VON CHRISTIAN WILP am 22. Juli 2026 3 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor und lebt in Berlin. 

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Die Lösung saß quasi nebenan. Die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben sich auf die wahrscheinlichste Variante für die Nachfolge von Jens Spahn geeinigt, die offiziell noch von der Bundestagsfraktion abgesegnet werden muss: Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes, soll den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen. 

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Klaus Funke | Mi., 22. Juli 2026 - 17:28

Schön graumeliertes Haar. Jungenhaftes Lächeln. Und das war´s dann auch schon. Eine Lücke wird durch eine Null geschlossen. Durch einen, der in jede Lücke passt. Aber ich tröste mich. Es Ist ja nicht für lange. Die Halbwertzeit dieser Koalition läuft im Spätherbst aus. Und erst danach wird es spannend. Mal sehen, wer von der Union die Brandmauer einstürzen lässt. Kretschmer hat schon mal einen Ziegel gelockert. Andere Mauerspechte warten in der Deckung...

Ingo Frank | Mi., 22. Juli 2026 - 19:01

Wird der zukünftige Fraktionsvorsitzende kaum beeinflussen können. Ein angepasster Typ ohne Ecken & Kanten dem Kanzler ergeben bis zum Untergang …..
Wann der kommt, offen. Nach den drei Wahlen im Osten ? ich weiß es nicht. Vor allem ist doch nach jetzigem Stand immer noch eine Union geführte Koalition mit SPD und grüner Sekte gegen die AfD möglich und das wäre die absolute Krönung für dieses Land. So lange das noch rechnerisch möglich ist, machen Neuwahlen auf Bundesebene m M noch keinen Sinn da fehlen noch gut 10% für die AfD.
Es sei denn die Mauerspechte an der Basis üben unvorhersehbar den Aufstand, wie jetzt zur Causa Spahn. Das Merz die Lage verkannte, geschenkt ……selbst unfähig Realitäten im Land zu erkennen !
Das aber die Basis den Aufstand übte, über Orts- & Kreis- Verbände, der Frauenunion die auch nicht die 1. & 2. Geige spielen, war schon bemerkenswert. Und ich glaube, die waren selbst erstaunt über das, was sie von der CDU Basis aus, erreicht haben…
MfG a d Erf. Rep.

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