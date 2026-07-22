- Die Spahn-Lücke wird umgehend geschlossen
Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes, soll die Unionsfraktion führen. Keine spektakuläre Personalie, aber eine naheliegende, die zeigt, wie dünn die Personaldecke der CDU ist. Für die Nachfolge im Kanzleramt gibt es noch keinen Kandidaten.
Die Lösung saß quasi nebenan. Die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben sich auf die wahrscheinlichste Variante für die Nachfolge von Jens Spahn geeinigt, die offiziell noch von der Bundestagsfraktion abgesegnet werden muss: Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes, soll den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen.
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