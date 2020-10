Am vergangenen Sonntag verstarb der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und langjährige Göttinger SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Oppermann. Zwei Wochen zuvor traf ich ihn noch bei einer Demonstration belarussischer Oppositioneller in Göttingen. In seinem Grußwort an die Demonstranten hob er die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten hervor und legte Wert auf die Feststellung, dass diese Werte aktiv und immer wieder von neuem erkämpft werden müssen. Thomas Oppermann war ein weltgewandter Sozialdemokrat, der die Gabe hatte, neue Entwicklungen und Themen zum Gegenstand seiner politischen Leidenschaft zu machen.

Im vergangenen Jahr nahmen wir gemeinsam mit unseren Göttinger Wahlkreiskollegen von CDU und Grünen an einer Podiumsdiskussion von Fridays for Future teil. Oppermann redete den jungen Menschen nicht nach dem Mund, sondern widersprach den Klimaaktivisten, wenn er das Gefühl hatte, dass diese die Auswirkungen der Bekämpfung des Klimawandels auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Zukunft von Arbeitsplätzen nicht ausreichend berücksichtigten. Eine stets klare Haltung als pragmatischen Sozialdemokrat zeichnete ihn aus.

Ohne den Humor zu vergessen

Oppermann verfügte als Parlamentarier, als Minister in Niedersachsen sowie als Fußballer über Zug zum Tor. Er nahm politische Themen und politische Gegner ernst, ohne dabei den Humor zu vergessen. Vor allem war ihm der Einsatz für seine Heimatregion Südniedersachen ein Anliegen. Als niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur zwischen 1998 und 2003 erreichte er vieles für den Universitäts- und Kulturstandort Göttingen. Später gewann er seinen Heimatwahlkreis bei den Bundestagswahlen seit 2005 stets direkt. Thomas Oppermann hatte als Sozialdemokrat den Anspruch, eine mehrheitsfähige Politik der Mitte zu gestalten.

Er war über Parteigrenzen hinweg in der Region, in Niedersachsen und im Deutschen Bundestag als Brückenbauer und Pragmatiker anerkannt, als einer, dem die Sache mehr am Herzen lag als persönliche Eitelkeiten. Nachdem ich bei der Bundestagswahl 2017 die große Ehre hatte, im Wahlkreis Göttingen für die FDP zu kandidieren, hätte ich auch gerne im nächsten Wahlkampf vom demokratischen Wettstreit mit dieser herausragenden Persönlichkeit profitiert. Dazu sollte es jedoch nicht kommen – Thomas Oppermann hatte sich vorgenommen, bei der nächsten Wahl nicht wieder zu kandidieren. Er hatte schon viele Pläne für die Zeit nach der Politik.

Ein Kämpfer für das Parlament

Das Lebenswerk von Thomas Oppermann mahnt uns, die Rolle als Parlamentarier selbstbewusst auszufüllen. Während er als Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag zwischen 2013 und 2017 auf die Disziplin der Sozialdemokraten im Parlament zu achten hatte, stimmte er kürzlich erstmals nicht mit seiner eigenen Fraktion, als es um die Verkleinerung des Bundestages ging.

Das Ansehen der Institution des Parlaments war ihm ein Anliegen. Ähnlich hielt es der leidenschaftliche Jurist und frühere Verwaltungsrichter, der gerne Bundesinnenminister geworden wäre, bei der Einbindung des Parlaments in die aktuelle Rechtssetzung in Corona-Fragen. Hier drängte er auf eine intensivere Befassung des Parlaments. Sein Ehrgeiz und sein Charme werden seiner Heimatregion, seiner Partei, dem Deutschen Bundestag insgesamt und mir fehlen.