In der Diskussion um einen neuen Wehrdienst wollen die Grünen Musterungen für junge Männer verpflichtend machen, das haben die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Hannover beschlossen. „Darüber hinaus setzen wir klar auf Freiwilligkeit“, betonte die Partei, die damit zu erkennen gibt, dass sie keinen verpflichtenden Wehrdienst will.

In einer anderen Frage indes gab es eine Kurskorrektur: In der Nahost-Politik betonen die Grünen jetzt stärker das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung. Die Parteivorsitzende Franziska Brantner bemüht sich schon länger darum. Auf dem Podium sagt sie, für die Grünen seien drei Punkte nicht verhandelbar: Das Existenzrecht Israels, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und die Würde eines jeden Menschen.

Die Bundesregierung sollte gemeinsames europäisches Vorgehen nicht länger blockieren und den Weg frei machen für eine Teilaussetzung des EU-Assoziationsabkommens mit Israel, „falls Israel seine völkerrechtlichen Verpflichtungen weiterhin nicht erfüllt“, fordern die Grünen jetzt. Davon unberührt bleiben müssten die Forschung und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das Assoziationsabkommen regelt unter anderem Freihandelsvorteile und Zollerleichterungen für den Handel.

Nach intensiven Diskussionen sprechen sich die Delegierten am Ende gegen eine sofortige Anerkennung Palästinas als Staat aus. Sie soll aber auch nicht erst am Ende eines Verhandlungsprozesses stehen, so wie es die schwarz-rote Bundesregierung sieht. Stattdessen einigen sich die Grünen darauf, diese Anerkennung durch Deutschland solle „im aktuellen Friedensprozess“ ein „prioritärer Schritt“ sein.

Weitere Themen waren die digitale Abhängigkeit Deutschlands von außereuropäischen Anbietern und höhere Abgaben für Flüge mit dem Privatjet sowie in der Frist- und Business-Class. Geht es nach dem Willen der Öko-Partei, so sollen diese künftig teurer werden. „Mit Privatjets schädigen Superreiche das Klima und verantworten mit ihrem Luxus in besonderem Maße die Zerstörung unserer Erde“, heißt es in einem verabschiedeten Antrag. Nach dem Vorbild Frankreichs bedeute das für jeden Passagier im Privatjet eine Abgabe von 420 Euro innereuropäisch und bis zu 2.100 Euro bei internationalen Flügen, rechnen die Grünen vor.

Ein Dauerstreitthema hatten die Grünen bereits zum Auftakt abgeräumt: Die gesetzlichen Krankenkassen sollen homöopathische Behandlungen künftig nicht mehr erstatten. Das Deutschlandticket soll nach dem Willen der Partei wieder neun Euro pro Monat kosten. Die Gasförderung vor der Insel Borkum will die Partei stoppen.

