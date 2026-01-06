Stromausfall
Nach dem Anschlag wurden im Berliner Südwesten auch Notunterkünfte eingerichtet / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Terroranschlag auf Stromversorgung Über späte Hilfe und zu späte Hilfe

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Tag Vier nach dem Terroranschlag auf die Berliner Energieversorgung noch immer keinen Strom und keine Heizung. Nach Cicero-Informationen hat es auch ein Todesopfer gegeben. Unser Autor hat sich vor Ort umgesehen.

VON VOLKER RESING am 6. Januar 2026 6 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Es war die dritte Nacht ohne Strom, Heizung und Telefonverbindung. Die Häuser kühlen weiter aus, bis es unerträglich wird, wenn kein Notstromaggregat läuft oder mit dem Kachelofen etwas Wärme erzeugt werden kann. Wer zum Beispiel durch die Schillerstraße Richtung Goethestraße in der Nähe des Berliner Schlachtensees läuft, fühlt sich wie im dunklen Wald: Keine Straßenlaterne erhellt den Bürgersteig, etwas Mondlicht fällt durch die Bäume am Straßenrand. Die Fenster der Häuser sind dunkel, hinter den Mäuerchen nur schemenhaft zu erkennen. Manchmal hört man einen Dieselmotor rattern. Doch es ist bitter ernst – keine Romantik in Zehlendorf.

Maria Arenz | Di., 6. Januar 2026 - 19:01

Während "Die Linke" inzwischen Rechtsraikale hinter dem Terroranschlag vermutet und die Grünen (beraten durch dei Präsidentin der UN-Generalversammlng) die Russen, liegt für jeden geübten Krimileser eine dritter Verdächtiger viel näher: Die Fossil- Mafia, die ihre Felle davonschwimmen sieht, wenn das Herzensprojekt unseres schmucken Ex-Wirtschaftsministers - der flächendeckende Ersatz von individuellen Öl -und Gasheizungen durch Wärmepumpen- ungestört weitergelaufen wäre. Es ist zu erwarten, daß Berlin die ihm aus dem "Sondervermögen" zustehende Milliarde jetzt doch nicht für 700 000 Bäume ausgeben kann, sondern zur Bezahlung de Folgeschäden benötigt, die zehntausende Hauseigentümer durch kaputte Wärmepumpen, geplatzte Wasserleitungen etc. erleiden.

IngoFrank | Di., 6. Januar 2026 - 19:10

Last doch den „Berlinern“ ihren Stromausfall in der gewollten Multi- Kulti- Welt. Wer Links wählt bekommt Links ….. Da macht das bisschen Frieren nichts ?
Die einzigen die mir richtig Leid tun, die ich ehrlich bedaure, die mein Mitgefühl haben, sind die Alten, Gebrechlichen die Alleingelassenen.
Mit besten Gruß a d Erfurter Republik

Stefan | Di., 6. Januar 2026 - 19:15

Ermittlungen in dieses Milieu würde auch offenlegen, wie finanziert sich dieses und welche NGOs sind da eventuell involviert.
Herr Klingbeil, Herr Wiese und Co. wollen sowas offenbar eher nicht vermute ich mal.
Ich müsste mich auch sehr täuschen, wenn sich Die Linke oder Die Grünen an einer Grundsatzdebatte im Bundestag positiv, bezüglich der rigorosen Aufklärung dieses Terroraktes, einbringen.
Es ist wie JD Vance schon angemahnt hat, Deutschland sollte seine innenpolitischen Probleme zeitnah lösen, sonst bricht der Rechtsstaat irgendwann zusammen.
Mir leuchtet vollkommen ein, warum Donald Trump die Antifa zurecht zu einer Terrororganisation erklärt hat und jeglichen Sympathisant solcher Organisationen und NGOs zur "Persona Nongrata".
Wozu haben wir eigentlich den Staatsschutz, nur um die AfD zu diskreditieren, oder sollte er besser Anschläge wie in Berlin oder bei Tesla verhindern ???

Sabine Lehmann | Di., 6. Januar 2026 - 20:00

Diese Katastrophe mit Schwachstellen begründen zu wollen, ist eine Verharmlosung. Denn das Totalversagen gleichzeitig an verschiedenen Stellen u. auf mehreren Ebenen hat System und Struktur. Seit sich Deutschland aufgemacht hat Richtung Kalkutta zu marschieren, funktioniert außer der "richtigen" Haltung im besten Deutschland das wir je hatten, nichts mehr!
Dass eine Weltstadt wie Berlin sowohl über Notstromaggregate als auch über Ersatzleitungen(die örtlich woanders verlaufen) hätte verfügen müssen, ist nur ein Teil dieses Versagens. Dass sich jeder Hinz & Kunz über "openstreetmap" Einblick verschaffen kann, wo und wie welche überirdischen Stromkabel verlaufen und wo sich Masten nebst Transformatoren befinden, ein anderes gravierendes Problem.
Noch gravierender ist jedoch die personelle Katastrophe. Ewig wissen sie alle, dass der Katastrophenschutz in Berlin selbst ein Katastrophenfall ist, wie ja jetzt eindrucksvoll bewiesen, aber diese Loser können nur Eines: Labern & Stuhlkreise!

