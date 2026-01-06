Terroranschlag auf Stromversorgung - Über späte Hilfe und zu späte Hilfe

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Tag Vier nach dem Terroranschlag auf die Berliner Energieversorgung noch immer keinen Strom und keine Heizung. Nach Cicero-Informationen hat es auch ein Todesopfer gegeben. Unser Autor hat sich vor Ort umgesehen.