- Über späte Hilfe und zu späte Hilfe
Mehrere Zehntausend Menschen haben am Tag Vier nach dem Terroranschlag auf die Berliner Energieversorgung noch immer keinen Strom und keine Heizung. Nach Cicero-Informationen hat es auch ein Todesopfer gegeben. Unser Autor hat sich vor Ort umgesehen.
Es war die dritte Nacht ohne Strom, Heizung und Telefonverbindung. Die Häuser kühlen weiter aus, bis es unerträglich wird, wenn kein Notstromaggregat läuft oder mit dem Kachelofen etwas Wärme erzeugt werden kann. Wer zum Beispiel durch die Schillerstraße Richtung Goethestraße in der Nähe des Berliner Schlachtensees läuft, fühlt sich wie im dunklen Wald: Keine Straßenlaterne erhellt den Bürgersteig, etwas Mondlicht fällt durch die Bäume am Straßenrand. Die Fenster der Häuser sind dunkel, hinter den Mäuerchen nur schemenhaft zu erkennen. Manchmal hört man einen Dieselmotor rattern. Doch es ist bitter ernst – keine Romantik in Zehlendorf.

