Was immer vom Wirtschaftsflügel der CDU/CSU vorgeschlagen wird – Kürzung der Grundsicherung für Arbeitsverweigerer, Verlängerung der Wochen- oder der Lebensarbeitszeit – die Antwort von links ist immer dieselbe: Der Abbau des Sozialstaats stehe bevor, es drohten Armut und Verelendung. So auch jetzt beim Vorstoß der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU, das Recht auf Teilzeit auf solche Fälle zu beschränken, in denen familiäre Umstände oder eine Aus- oder Weiterbildung einer Vollzeittätigkeit im Wege stehen.