- Die Ausbeutung der Fleißigen durch die Freizeit-Optimierer muss enden
Der Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels gegen das Recht auf Teilzeit-Arbeit hat die Kritik der üblichen Sozialstaatsbewahrer erfahren. Aber es ist keine „Schnapsidee“ und schon gar nicht unsozial, die im heutigen System ermöglichte Ausbeutung der Vollzeitarbeitenden zu beenden.
Was immer vom Wirtschaftsflügel der CDU/CSU vorgeschlagen wird – Kürzung der Grundsicherung für Arbeitsverweigerer, Verlängerung der Wochen- oder der Lebensarbeitszeit – die Antwort von links ist immer dieselbe: Der Abbau des Sozialstaats stehe bevor, es drohten Armut und Verelendung. So auch jetzt beim Vorstoß der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU, das Recht auf Teilzeit auf solche Fälle zu beschränken, in denen familiäre Umstände oder eine Aus- oder Weiterbildung einer Vollzeittätigkeit im Wege stehen.
