Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Das Geheimgutachten ist nicht mehr geheim. Diese Zeitschrift hat es veröffentlicht. Das war – so viel Eigenlob darf sein – ein Dienst an der Demokratie. Denn in einer Demokratie war es ein unerträglicher Zustand, dass der Geheimdienst eine Partei massiv disqualifiziert, aber die Belege und Gründe dafür geheim hält. Ob eine Partei wählbar ist oder nicht, entscheidet in einer Demokratie allein der Bürger. Ein Geheimdienst hat sich aus dieser grundlegenden politischen Entscheidung herauszuhalten. Jetzt können die Bürger das Material ansehen und sich eine eigene Meinung bilden.

Wer spricht für die Partei? Der Verfassungsschutz hat eine Fülle von Zitaten gesammelt, die belegen sollen, dass in der AfD ein rechtsextremer Geist herrscht. Und er hat tatsächlich auch einige gefunden, die auf eine Nähe zu rechtsextremem Denken schließen lassen. Nicht selten kritisieren AfD-Politiker den – wie sie es nennen - „Schuldkult“, der mit dem Nationalsozialismus getrieben werde. Es ist nicht nur Björn Höcke, der das tut. Und es gibt auch AfDler, die mit Nazi-Begriffen arbeiten und Teile der aktuellen Politik mit der NS-Politik vergleichen. Ein böses Zitat setzt CDU-Politiker mit NS-Politikern gleich.