Täterschutz aus politischer Korrektheit - Grüner Elitenfeminismus

Die Grünen verstehen sich als feministische Partei – doch ihr Engagement für Frauenrechte scheint selektiv: lautstark für Karrierefrauen, auffallend still bei alltäglicher Bedrohung weiblicher Freiheit. Der dramatische Anstieg sexueller Übergriffe seit 2015 interessiert sie nicht.