- Grüner Elitenfeminismus
Die Grünen verstehen sich als feministische Partei – doch ihr Engagement für Frauenrechte scheint selektiv: lautstark für Karrierefrauen, auffallend still bei alltäglicher Bedrohung weiblicher Freiheit. Der dramatische Anstieg sexueller Übergriffe seit 2015 interessiert sie nicht.
Natürlich sehen sich die Grünen als feministische Partei. Das sind sie auch, wobei ihr Kampf für Frauen stark von deren Erfolg in der Gesellschaft abhängt. Sie lieben erfolgreiche Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts und setzen sich für diese ein. Frauke Brosius-Gersdorf ist ein aktuelles Beispiel dafür. Empört stellten die Grünen (und mit ihnen alle anderen linken Parteien) fest, dass in den Reihen der Union noch konservative Politiker sitzen, die mit dieser Richterin in Karlsruhe ein Problem hätten. „So kann man mit Frauen in dieser Republik nicht umgehen“, schimpfte daraufhin die Spitzen-Grüne Britta Haßelmann, während stoisch versucht wurde, aus der Ablehnung der Kandidatin aufgrund ihrer Positionen einen Geschlechterkonflikt zu machen.
Man wundert sich ein wenig über diesen Furor und fragt sich, warum dieser von grüner Seite sonst so selten zu hören ist, wenn es um Frauen in Deutschland geht. Wir haben seit der Flüchtlingswende von 2015 einen dramatischen Anstieg sexueller Übergriffe. In immer mehr Schulen gibt es Beschwerden über muslimische Schüler, die Mädchen das Kopftuch aufzwingen wollen. Junge Frauen meiden zunehmend öffentliche Orte aus Angst vor „Gruppen junger Männer“, die Religion, Misogynie und Asylantrag eint. Im Internet hetzen islamistische Influencer gegen eine Gesellschaft, in der Frauen in knapper Kleidung auf die Straße gehen dürfen. Und so weiter. Diese Aufzählung ließe sich mit Leichtigkeit fortsetzen.
