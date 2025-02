Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die entscheidende Nachricht dieses Wahlabends war noch nicht bekannt, als nach all den unzähligen Politiker-Statements und der „Berliner Runde“ auch noch Caren Miosga zum Talk geladen hatte. Ihr Gast Franziska Brantner von den Grünen, aber auch sie selbst, die ihre Zuneigung zu den Grünen im Allgemeinen und Robert Habeck im Besonderen erneut allzu deutlich machte, konnte also noch davon ausgehen oder zumindest hoffen, dass FDP oder BSW den Sprung in den Bundestag schaffen und damit die Union nötigen würden, neben der SPD auch die Grünen als Koalitionspartner zu brauchen.

Die einzige Neutrale und Nicht-Politikerin in der Runde, die Journalistin (und Christian-Lindner-Ex-Ehefrau) Dagmar Rosenfeld von The Pioneer, machte in ihrem Eingangswort gleich zu Anfang die entscheidende Feststellung: Der künftige CDU-Kanzler Friedrich Merz habe viel versprochen, vor allem, dass er nicht nach links und rechts, sondern nur noch nach dem Richtigen schauen wolle, aber tatsächlich müsse er „sehr weit nach links schauen“.