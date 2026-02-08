- Die Tagesschau verharmlost Gewalttäter als „Aktivistin“
Die Tagesschau nennt Maja T. eine „Aktivistin“ – obwohl sie wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Das moralische Verschieben von Verantwortung in den Medien hat System.
„Aktivismus: eine Lehre oder Praxis, die direkte, meist gewaltfreie Handlungen betont, insbesondere zur Unterstützung oder Ablehnung einer Seite einer umstrittenen Frage.“ So definiert es das Merriam-Webster Dictionary, eines der führenden englischsprachigen Wörterbücher. Aktivismus bedeutet demnach öffentliches, zielgerichtetes Handeln, in der Regel gewaltfrei – Protest, Kampagne, ziviler Ungehorsam: ja; plumpe körperliche Gewalt gegen Personen: eigentlich nein. Wo Gewalt beginnt, verliert der Aktivismusbegriff seinen konventionellen Bedeutungsgehalt und wird sehr „wohlwollend“ gezielt verwässert.
