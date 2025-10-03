- „Neues Zeitalter der Konfrontation“
Der Bundeskanzler und der französische Präsident begehen in Saarbrücken das 35-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Die Veranstaltung gerät zu einem Weckruf an Deutschland und Europa. Die Frage ist nur, ob das ausreicht.
Im Umfeld von Friedrich Merz fällt seit einiger Zeit immer häufiger der Begriff „Erwartungsmanagement“. Gemeint ist damit der Befund, dass der Kanzler schon allzu oft Dinge angekündigt hat, die dann erkennbar nicht eintreffen. Jüngstes Beispiel ist der „Herbst der Reformen“ beziehungsweise der „Herbst der Entscheidungen“. Hinterher muss dann immer zurückgerudert werden – was sich inzwischen auch an den sinkenden Beliebtheitswerten des deutschen Regierungschefs bemerkbar macht. Insofern dürften einige in der CDU die Luft angehalten haben vor dessen Rede zum Tag der Deutschen Einheit an diesem 3. Oktober in Saarbrücken. Zumal durch die Anwesenheit des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein beinahe historisches Setting geschaffen worden war.
Zugegeben: Merz selbst hatte nicht explizit eine Grundsatzrede in Aussicht gestellt. Dass er sie allerdings würde halten müssen, daran bestanden wenig Zweifel. Denn er braucht endlich einen echten Befreiungsschlag, um aus den Umfragetiefen herauszukommen. Und vor allem braucht er – dies ist die Voraussetzung für jegliche Stimmungsaufhellung im Land – wirtschaftliche Erfolge.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.