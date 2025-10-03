Emmanuel Macron und Friedrich Merz
Emmanuel Macron und Friedrich Merz am Freitag in Saarbrücken / picture alliance / Foto Huebner

Tag der Deutschen Einheit mit Merz und Macron „Neues Zeitalter der Konfrontation“

Der Bundeskanzler und der französische Präsident begehen in Saarbrücken das 35-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Die Veranstaltung gerät zu einem Weckruf an Deutschland und Europa. Die Frage ist nur, ob das ausreicht.

VON ALEXANDER MARGUIER am 3. Oktober 2025 5 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Im Umfeld von Friedrich Merz fällt seit einiger Zeit immer häufiger der Begriff „Erwartungsmanagement“. Gemeint ist damit der Befund, dass der Kanzler schon allzu oft Dinge angekündigt hat, die dann erkennbar nicht eintreffen. Jüngstes Beispiel ist der „Herbst der Reformen“ beziehungsweise der „Herbst der Entscheidungen“. Hinterher muss dann immer zurückgerudert werden – was sich inzwischen auch an den sinkenden Beliebtheitswerten des deutschen Regierungschefs bemerkbar macht. Insofern dürften einige in der CDU die Luft angehalten haben vor dessen Rede zum Tag der Deutschen Einheit an diesem 3. Oktober in Saarbrücken. Zumal durch die Anwesenheit des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein beinahe historisches Setting geschaffen worden war.

Zugegeben: Merz selbst hatte nicht explizit eine Grundsatzrede in Aussicht gestellt. Dass er sie allerdings würde halten müssen, daran bestanden wenig Zweifel. Denn er braucht endlich einen echten Befreiungsschlag, um aus den Umfragetiefen herauszukommen. Und vor allem braucht er – dies ist die Voraussetzung für jegliche Stimmungsaufhellung im Land – wirtschaftliche Erfolge.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Fr., 3. Oktober 2025 - 15:58

Man hört schon gar nicht mehr zu. Da ist zu viel Symbolik und zu wenig Handfestes für die Bürger. Und gerade hat die französische Marine einen Russenfrachter in internationalen Gewässern aufgebracht, wg. Verdacht auf Drohnen-Kriminalität (schönes neues Wort!). Putin hat zu dieser Art Piraterie auf seinem derzeitigen Waldai-Forum in Sotschi ein paar deutliche Worte gesagt. Wir lange will der Westen die Russen noch provozieren? Bis es mal richtig knallt? Es wäre schön, lieber Herr Marguier, sie informierten einmal über Putins Sotschi-Rede anstatt über nichtssagende dt.-frz Umarmungen. Das hätte Format und wäre mal was Neues. Aber bitte nicht Herrn Urban bemühen. Kann da nicht mal einer von CICERO hinfahren und authentisch vor Ort berichten? Das hätte Format und wäre doch mal was, oder? Oder dürfen Sie nicht? Oder haben Sie kein Geld? Ich würde glatt was spenden. Mensch, Marguier, mal raus an die frische Ostluft, mal journalistisch was Neues wagen, Pionier sein. Was Unerwartetes tun.

Stefan | Fr., 3. Oktober 2025 - 16:03

Weder Friedrich Merz noch Emmanuel Macron sitzen mit ihrer Grotte schlechten Staatsführung sicher und fest im Sattel.
Das Gegenteil ist der Fall.
Während der Franzose sein Land schon an die Wand gefahren hat, ist Merz dabei es ihm gleich zu tun.
Die deutsche Einheit ist auch gar nicht mehr so einheitlich, denn der Osten ist blau und der Westen hält sich noch gerade so mit einer linksorientierten Koalition über Wasser.
Friedrich Merz hat obendrein eine erneute Mauer zwischen Bürger Ost und Bürger West geschaffen, diese unselige Brandmauer nämlich.
In solcher Situation die Wiedervereinigung als Feiertag zu begehen, erscheint mir eher skurril.
Es ist eben noch jede Menge Dreck unterm Teppich, den Merkel und Ampel vergessen haben zu entsorgen und der Friedrich kehrt weiteren dazu.
Was wir derzeit erleben ist der Ausverkauf der deutschen Einheit und das erneute öffnen der Büchse der Pandora, nur bleibt diesmal offenbar noch nicht mal die Hoffnung drin.
Da nützt auch seine schöne Rede nix.

Urban Will | Fr., 3. Oktober 2025 - 17:11

vielleicht auch noch nicht), dass die im Sinkflug begriffene SPD bereit ist, alles zu tun, um zu überleben. Ihre „Stammkundschaft“, die Arbeiter und Angestellte, haben sie längst verraten. Ihre neue Zielgruppe sind eingedeutschte Migranten, die direkt ins Sozialsystem/Bürgergeld gingen und „schonlängerhierlebende“ Faulenzer, die im Bürgergeld sind.
Niemals wird eine SPD massive Einschnitte dort mitmachen und niemals wird Klein Fritzchen, der schon die Hosen voll hat, wenn Bas böse schaut oder Lars beleidigt ist, hier etwas reißen. Es sind klägliche Demonstrationen der Unfähigkeit und des Selbstbetruges, wenn er große Worte schwingt.
Die linksgrünwoke Ära, der die Alt-, bzw. Merkel-Union noch anhängt, zerbricht gerade. Je länger diese feige Union wartet, den großen Sprung über die Brandmauer zu wagen (aufgrund ihrer eigenen Blödheit dann als Juniorpartner), desto mehr geht dieses Land den Bach runter.
Mit Merz ist dieser Sprung aber nicht mehr möglich. Er muss endlich weg.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 3. Oktober 2025 - 18:20

Zur Rede von Friedrich Merz fällt mir nur ein Satz von ihm ein (sinngemäß):
"Mein Anspruch ist es, die AfD zu halbieren".
Eher schafft er es mit der CDU.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.