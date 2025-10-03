Tag der Deutschen Einheit mit Merz und Macron - „Neues Zeitalter der Konfrontation“

Der Bundeskanzler und der französische Präsident begehen in Saarbrücken das 35-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Die Veranstaltung gerät zu einem Weckruf an Deutschland und Europa. Die Frage ist nur, ob das ausreicht.