Ich bin zwar in Baden-Württemberg aufgewachsen, trotzdem war die deutsche Teilung fester Bestandteil meiner Jugend. Denn meine Großeltern mütterlicherseits hatten kurz nach dem Mauerbau „rübergemacht“: aus einem Dorf in der Nähe von Wernigerode im heutigen Sachsen-Anhalt über Zwischenstation in Berlin bis nach Hagen in Westfalen. Warum es letztlich auf Hagen hinauslief, weiß ich nicht genau, aber die Stadt gefiel ihnen und sie blieben bis zur Wende tatsächlich dort wohnen.

Als Kind war ich oft bei ihnen zu Besuch, und ich erinnere mich noch gut an die regelmäßigen Versuche meiner Großeltern, mit den in der DDR zurückgebliebenen Verwandten in Kontakt zu treten. Tante Hilde und Onkel Oswin verfügten nämlich über den Luxus eines eigenen Telefonanschlusses, und wenn man diesen vom Westen aus nur oft genug anwählte (so um die 20 bis 30 Mal nacheinander), kam nach einem lauten Knacken in der Leitung irgendwann die Verbindung zustande. Worüber dann gesprochen wurde? Wahrscheinlich die üblichen Familienangelegenheiten. Oder darüber, was in der „Zone“ gerade am dringendsten benötigt wurde: meist Kaffee oder Nylonstrümpfe. Die begehrten Waren gingen dann ungefähr einmal alle drei Monate per Paket nach „drüben“.

Zu Besuch in der DDR

Anfang der 1980er Jahre, ich muss um die elf gewesen sein, war es endlich soweit: Meine Großeltern hatten die Erlaubnis bekommen, in die DDR einzureisen, um ihre Verwandtschaft zu besuchen: besagte Hilde und Oswin sowie deren Kinder und Enkel in einem Örtchen nahe Riesa in Sachsen. Ich selbst durfte auch mitkommen. Die Fahrt dorthin war bereits sehr abenteuerlich: In einem Opel Kadett ging es von Hagen aus zunächst nach Herleshausen direkt an der innerdeutschen Grenze, um diese am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe passieren zu können. Das konnte wegen der strengen Kontrollen nämlich Stunden dauern. Tat es dann auch, unser Auto wurde von den DDR-Grenzbeamten sorgfältigst durchsucht – sogar mit rollenden Spiegeln, um den Unterboden zu kontrollieren. Ein bizarres Prozedere. Ich wusste zwar ungefähr, was da auf uns zukommen würde. Trotzdem vergisst man so etwas nicht.

Weiter ging es dann über eine weitgehend leere Betonplatten-Autobahn, bis wir schließlich in Oppitzsch ankamen. Unsere DDR-Familie bewohnte ein eigenes Häuschen mit Garten und Hasenstall, sogar ein Lada-Dienstwagen war vorhanden, weil Hildes und Oswins Schwiegersohn irgendeine wichtige Funktion im nahegelegenen Stahlwerk hatte. Er war zwar kein „Hundertprozentiger“, wie mein Opa die besonders Systemtreuen nannte, aber ganz gewiss auch kein Regimegegner. Im Gegenteil: Ich weiß noch, wie eines Abends beim Gespräch am Esstisch von meinen Großeltern die Stadt Chemnitz erwähnt wurde, und der Stahlwerks-Schwiegersohn auf „Karl-Marx-Stadt“ bestand. Er schaute auch, anders als der Rest der Familie, kein West-Fernsehen, sondern am liebsten Komödien aus DDR-Produktion, über die er ganz besonders laut lachte. Wahrscheinlich, um die Qualität des Ost-Humors zu untermauern. Ansonsten gab es Halberstädter Würstchen (die ich mochte), selbstgebackenen Kuchen namens „Eierschecke“ (den ich auch mochte) und keine großen Streitereien. Nach einer Woche ging es zurück in Richtung Hagen.

Reise in ein exotisches Land

Ich hatte keinen schlechten Eindruck von der DDR gewonnen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich dort nicht wohnen musste, sondern das Ganze mehr wie eine Exkursion in ein exotisches Land empfand. Mit Restaurants, in denen es fast immer Soljanka und Würzfleisch gab (Speisen, die im anderen Teil Deutschlands praktisch unbekannt waren), Läden mit oft halbleeren Regalen und knatternden Trabants und Wartburgs auf den Straßen. Aber die Menschen hatten keinen unzufriedenen Eindruck auf mich gemacht – zumindest nicht aus der Perspektive eines Elfjährigen.

Ein paar Jahre später kamen dann Hilde und Oswin zu uns auf West-Besuch, wo sie die Kaufhäuser und den guten Zustand der deutschen Innenstädte bestaunten; das inzwischen heruntergekommene Hagen war damals nämlich noch gut in Schuss. Oswin, der als Maler gearbeitet hatte, zog es auch in Baumärkte, wo er sich an der Vielfalt der angebotenen Wandfarben ergötzte. Alles verlief in großer Harmonie, die beiden Ost-Verwandten kehrten irgendwann vollbepackt mit Einkäufen nach Oppitzsch zurück.

Viele durch die deutsche Teilung auseinandergerissene Familien dürften ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Es war einfach die Realität in der Zeit der großen Block-Konfrontation, und ich kann mich nicht erinnern, dass diese Realität von der Mehrheit der Westbürger groß in Frage gestellt worden wäre. Die DDR war Fakt und würde Bestand haben: Wer das in Zweifel zog, galt in meiner Heimat als Kommunistenfresser, als Reaktionär oder insgesamt als komischer Vogel. Insofern kam die Wende für die meisten auch völlig überraschend.

In den Fängen eines Psychopathen?

Hierzu noch eine kurze Episode: Im Sommer 1989 hatte ich einen Job bei einer Mietwagenfirma, der darin bestand, Autos von einer Station zur anderen zu fahren. Damals gab es noch Tramper, und ich nahm fast jeden mit, der mit hochgehaltenem Daumen am Straßenrand stand. Eines Tages stieg ein junger Mann zu, der mir erzählte, dass er es gerade aus der DDR heraus in die Bundesrepublik geschafft und somit ein Land verlassen habe, dessen System kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Die Deutsche Demokratische Republik werde es in zwei oder drei Jahren nicht mehr geben, erzählte er mir im Brustton der Überzeugung. Mir lief in diesem Moment ein Schauer über den Rücken, weil ich glaubte, in die Fänge eines Psychopathen geraten zu sein.

Es dauerte nur noch wenige Monate, und die Prophezeiung des Trampers war Wirklichkeit geworden. Seltsamerweise und aus mir bis heute unerfindlichen Gründen nahm ich am Mauerfall und an der historisch grundschütternden Umwälzung der Wendezeit aber nur geringen Anteil. Den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 verbrachte ich in Madrid bei Verwandten meiner damaligen Freundin. Der Gastgeber führte dort die Auslandsvertretung eines großen deutschen Unternehmens und war zum Festakt in die deutsche Botschaft eingeladen. Hinterher erzählte er, dass der deutsche Botschafter sich diesmal noch wichtigtuerischer aufgeführt habe als zuvor, weil er nunmehr ein viel größeres Land repräsentierte. Was aus seinem einstigen Madrider DDR-Kollegen geworden war (und werden würde), interessierte in diesen Kreisen schlicht niemanden. „Wir“ hatten den Kalten Krieg gewonnen, und die Verlierer sollten halt sehen, wo sie bleiben. Auch das schien aus westdeutscher Perspektive völlig normal.

Die Wiedervereinigung verlief natürlich nicht auf Augenhöhe, wahrscheinlich wäre das auch kaum praktikabel gewesen. Aber dass der Prozess tiefe Narben hinterlassen würde, bemerkte ich damals schon im Kleinen. Denn trotz wiedererlangter Reisefreiheit und einem vereinigten Staat verschlechterte sich das Verhältnis zwischen meinen Großeltern und ihrer Ost-Verwandtschaft rapide. Woran genau das lag, weiß ich bis heute nicht. Aber es muss mit dem Umbruch zu tun gehabt haben und wie er politisch vollzogen wurde. Gegenseitige Besuche fanden meines Wissens nicht mehr statt, ausgerechnet der „Mauerfall“ zog sich wie eine neue Barriere durch meine Familie. Tante Hilde und Onkel Oswin bekamen auch nicht mehr viel mit vom wiedervereinigten Deutschland, sie starben beide schon in den frühen 1990er Jahren. Zu ihren Kindern und Enkeln habe ich keinen Kontakt. Auch das ist wahrscheinlich kein deutsch-deutscher Einzelfall.

Als Praktikant bei der Treuhand

Im Jahr 1991 bewarb ich mich dann als Student für ein Praktikum bei der Berliner Treuhandanstalt. Wahrscheinlich, weil ich mein ursprüngliches Desinteresse am Einigungsprozess dringend kompensieren wollte. Ich wurde genommen und verbrachte mehrere Monate in der Zentrale an der Leipziger Straße, die zuvor als „Haus der Ministerien“ bekannt gewesen war, weil dort mehrere wichtige Einrichtungen der DDR-Regierung ihren Platz gefunden hatten. Das Gebäude war kurz zuvor in Detlev-Rohwedder-Haus umbenannt worden – also nach dem ersten Präsidenten der Treuhandanstalt, der im April 1991 von Terroristen der RAF erschossen worden war. Rohwedder hatte viele Jahre den Dortmunder Stahlkonzern Hoesch geleitet, seine Nachfolgerin als Treuhand-Chefin war Birgit Breuel, ehemals niedersächsische Finanzministerin und Spross einer Hamburger Bankiersfamilie. Einmal sah ich Breuel im Fond einer gepanzerten Limousine sitzen, wie sie gerade durch die schwere Pforte ihres Dienstsitzes chauffiert wurde.

Bei der Treuhandanstalt kam ich in „U5C“ unter: „U“ stand für „Unternehmensbereich“, die „5“ markierte die Zuständigkeit für Stahlwerke und Hotels der ehemaligen DDR, das „C“ war die Abkürzung für „Controlling“. Letzteres bestand für mich in der Aufgabe, von etlichen zum Verkauf stehenden oder in der Abwicklung befindlichen Staatsbetrieben irgendwelche betriebswirtschaftliche Zahlen abzufordern. Es war eine völlige Sisyphos-Arbeit, weil die meisten der gewünschten Angaben in den Betrieben vor Ort nicht vorhanden waren, nicht ermittelt werden konnten – oder man sie bei den verbliebenen Belegschaften vielleicht auch einfach nicht rausrücken wollte. Erst recht nicht an einen westdeutschen Praktikanten.

Graf Koks und die Ost-Kollegen

Ich erlebte aus nächster Nähe einige Verkaufsverhandlungen mit windigen West-Unternehmern in Goldgräberstimmung. Ich sah, dass nicht wenige Treuhand-Manager sich wie Graf Koks aufspielten, obwohl (oder gerade weil) sie in ihren früheren Jobs keine Berge versetzt hatten. Und die Treuhand-Kolleginnen und -kollegen mit DDR-Vergangenheit arbeiteten fast alle als Sekretärinnen oder in der Kantine. Der einzige höherrangige Mitarbeiter mit Ost-Biografie, den ich damals kennenlernte, war einstiger Professor für Marxismus-Leninismus: ein hochgebildeter älterer Herr mit grauer Haut und griesgrämig-verzweifeltem Gesichtsausdruck.

Wie gesagt: Dies alles sind die Erinnerungen eines damals Zwanzigjährigen, und die Ereignisse liegen bekanntlich mehr als drei Jahrzehnte zurück. Ich will damit weder sagen, dass die gesamte Treuhandanstalt eine dysfunktionale, von westdeutschem Chauvinismus geprägte Quasi-Behörde war – noch, dass die Wiedervereinigung letztlich ein gescheitertes Projekt gewesen ist, weil unser Land ganz offensichtlich wieder entlang der einstigen innerdeutschen Grenze in zwei Teile zerfällt. Die Geschichte nimmt manchmal einfach nur einen unerwarteten Verlauf. Und wir sollten den 35. Tag der deutschen Einheit zum Anlass nehmen, an diesem Verlauf teilzuhaben. Nicht mit schlechter Laune, Larmoyanz und in spalterischer Absicht. Sondern mit Mut, Zuversicht und Tatendrang. Dieses Land hat nämlich schon viele Krisen überstanden. Es spricht nichts dagegen, dass es auch diesmal so sein wird.