- Der Weg des geringeren Widerstands wird als Wohltat vermarktet
Zu drastischen Sparmaßnahmen hat sich die Bundesregierung nicht durchringen können. Stattdessen werden lieber die Einnahmen erhöht – wie bei der Tabaksteuer. Das ist kein Gesundheitsschutz, sondern der Weg des geringsten Widerstands.
Acht Euro kostet die 20er Packung Zigaretten zurzeit, im kommenden Jahr sind 9,10 Euro geplant und bis 2030 dann 11,78 Euro. Der Anteil der Tabaksteuer würde in dem Fall von heute vier Euro auf dann 6,19 Euro steigen. Rechnet man die Mehrwertsteuer hinzu, kassiert der Staat knapp drei Viertel des Verkaufspreises. Die erwarteten Steuer-Mehreinnahmen beliefen sich allein 2027 auf 0,8 Milliarden Euro, doppelt so viel wie bislang vorgesehen.
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