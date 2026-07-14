Aschenbecher
Rauchen soll immer teurer werden / picture alliance/dpa | Anna Ross

Preise rauf bei Zigaretten Der Weg des geringeren Widerstands wird als Wohltat vermarktet

Zu drastischen Sparmaßnahmen hat sich die Bundesregierung nicht durchringen können. Stattdessen werden lieber die Einnahmen erhöht – wie bei der Tabaksteuer. Das ist kein Gesundheitsschutz, sondern der Weg des geringsten Widerstands.

VON CHRISTIAN WILP am 14. Juli 2026 3 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor und lebt in Berlin. 

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Acht Euro kostet die 20er Packung Zigaretten zurzeit, im kommenden Jahr sind 9,10 Euro geplant und bis 2030 dann 11,78 Euro. Der Anteil der Tabaksteuer würde in dem Fall von heute vier Euro auf dann 6,19 Euro steigen. Rechnet man die Mehrwertsteuer hinzu, kassiert der Staat knapp drei Viertel des Verkaufspreises. Die erwarteten Steuer-Mehreinnahmen beliefen sich allein 2027 auf 0,8 Milliarden Euro, doppelt so viel wie bislang vorgesehen.

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Keith Conrad | Di., 14. Juli 2026 - 14:37

Der Ärztebund schätz das Raucher pro Jahr Mehrkosten von 100 Milliarden Euro erzeugen, da können die auch gerne mal tiefer in die Tasche greifen um diese Kosten, die die gesamte Gesellschaft bisher zu tragen hat, wenigsten teilweise auszugleichen. Besonders weil das mal eine Steuer ist die wirklich die Mehrkostenverursacher direkt trifft, egal ob diese selbst Arbeiten oder nicht.

Markus Michaelis | Di., 14. Juli 2026 - 14:51

Wenn man dieses Argument bringt, sollte man es auch vorrechnen, was man bei den Kosten reinrechnet. Nimmt man etwa alle Kosten für Krankheiten, die dem Rauchen zugeschrieben werden, scheint mir das nicht ganz fair: die höchsten Kosten ergeben sich meist mit den Krankheiten kurz vor Lebensende, und die verursacht statistisch jeder Mensch, andere nur später und mit anderen Krankheiten. Raucher sind da nicht teurer, weil sie das viele Geld für die anderen Behandlungen einsparen, die nötig wären, wenn man nicht schon früher an Lungenkrebs stirbt. Rentenzahlungen werden auch noch eingespart. Mal abgesehen davon, dass andere Lebensweisen auch Kosten verursachen, etwa zuviel Essen (was sogar steuerlich "begünstigt" wird, über 7% MwSt) oder Bewegungsarmut.

Man kann das gerne nochmal differenzierter vorrechnen, aber mein Gefühl ist, dass das Kostenargument für eine Tabaksteuer unehrlich ist.

Achim Koester | Di., 14. Juli 2026 - 15:08

Es werden mit Sicherheit bald noch andere Steuern erhöht, wenn der Damm einmal gebrochen ist. Alkohol- und Kfz-Steuer werden folgen. Warum eigentlich wird Cannabis nicht ebenso wie Zigaretten besteuert?

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