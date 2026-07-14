Preise rauf bei Zigaretten - Der Weg des geringeren Widerstands wird als Wohltat vermarktet

Zu drastischen Sparmaßnahmen hat sich die Bundesregierung nicht durchringen können. Stattdessen werden lieber die Einnahmen erhöht – wie bei der Tabaksteuer. Das ist kein Gesundheitsschutz, sondern der Weg des geringsten Widerstands.