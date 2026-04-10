Studenten sitzen in einem Hörsaal (Symbolbild)
Studenten sitzen in einem Hörsaal (Symbolbild) / picture alliance/dpa | Jan Woitas

Systematische Professorenentlassungen „Wer stört, muss weg!“

Als Heike Egner, Professorin für Humangeographie in Klagenfurt, 2018 entlassen wird, beginnt sie zu recherchieren – und stößt auf ein wachsendes Muster. Ihr Buch zeichnet das Bild eines Wandels im Wissenschaftssystem, in dem Leistungsmaßstäbe und Freiheit unter Druck geraten.

INTERVIEW MIT HEIKE EGNER am 12. April 2026

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Heike Egner ist Geografin und ehemalige Professorin für Humangeographie an der Universität Klagenfurt. Sie beschäftigt sich mit Fragen an der Schnittstelle von Umwelt, Gesellschaft und Risiko sowie mit strukturellen Entwicklungen im Wissenschaftssystem, insbesondere im Hinblick auf Wissenschaftsfreiheit und institutionelle Verfahren.

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Walter Buehler | So., 12. April 2026 - 17:36

... welche berufliche Betätigung des Menschen hat denn jemals nur unter idealen Bedingungen stattgefunden?
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Leben heißt Probleme lösen, darunter viele, die man nicht selbst verschuldet hat.

Es gibt keinen idealen Beruf, der nur Befriedigung mit sich bringt, und Wissenschaftler verhalten sich als Kollegen bei der Arbeit auch nicht anders als andere Menschen, auch wenn sie in den selbstverwalteten Akademien tätig sind.
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Herrschen aber in einer Gesellschaft insgesamt Leistungsfeindschaft, Wissenschaftsfremdheit und Technikfeindschaft, dann wird es überall schlimmer, nicht nur für Wissenschaftler.

IngoFrank | So., 12. April 2026 - 17:42

Rändern, also dort, wo man unabhängig und entgegen dem Mainsream denken kann.“
Und das, ist nicht nur auf dem Felde der Wissenschaft so.
Gerade in der Politik der jüngsten Vergangenheit & Gegenwart, sollte man genau darüber nachdenken……
Für mich heißt es aber auch ein Versagen der „neuen demokratischen Mitte“ in Wissenschaft & Politik die sich hinter der Brandmauer versteckt.
Was allerdings die „Erfinder“ der Brandmauer aus ingenierstechnischer Sicht nicht wissen, es gibt nur drei Arten mit drei unterschiedlichen Wiederstandsgraden: F 30, F 60 und F 120 was den Feuerwiederstand in Minuten angibt.
Was aber alle drei Klassen eint, ist deren Vergänglichkeit, da sie nur einer begrenzten Zeitspanne widerstehen können !
MfG a d Erfurter Republik

Michael Kühnapfel | So., 12. April 2026 - 19:25

So richtig verstehe ich die Frau Egner nicht. Was sie beschreibt - diese konfuse, unklare Verständnis von Gleichstellung - ist doch genau das, was der "Feminismus" hierzulade durchsetzen will, das, was tausende Gleichstellungsbeauftragte in Struktur übersetzen und was in Gleichtstellungsgesetzten zum allgemeine Recht geworden ist. Wenn man Menschen gleichstellt, dann muss das immer nach "unten" passieren, denn man kann Fähigkeiten nicht aufzwingen, wohl aber erzwingen, dass Fähigkeiten nicht ausgeführt werden oder zum Vorteil gereichen. Das ist eben die Abkehr von Leistungsgedanken, dass ist die Abkehr von Individualität, das ist das orientieren am Schlechtesten und Schwächsten. Genau das wollen wir als Gesellschaft doch. Darum ist ja Gleichstellung das Gegenteil von Gleichberechtigung und wird uns, mit dem Taschenspielertrick der falschen Synonymisierung, untergejubelt. Nur weil es einen selbst trifft, ist es auf einmal schlecht? Gleichstellung ist immer noch das große Ideal.

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