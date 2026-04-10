- „Wer stört, muss weg!“
Als Heike Egner, Professorin für Humangeographie in Klagenfurt, 2018 entlassen wird, beginnt sie zu recherchieren – und stößt auf ein wachsendes Muster. Ihr Buch zeichnet das Bild eines Wandels im Wissenschaftssystem, in dem Leistungsmaßstäbe und Freiheit unter Druck geraten.
Heike Egner ist Geografin und ehemalige Professorin für Humangeographie an der Universität Klagenfurt. Sie beschäftigt sich mit Fragen an der Schnittstelle von Umwelt, Gesellschaft und Risiko sowie mit strukturellen Entwicklungen im Wissenschaftssystem, insbesondere im Hinblick auf Wissenschaftsfreiheit und institutionelle Verfahren.
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