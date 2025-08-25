Syrer sticht auf US-Bürger ein - Dresdner Messerfall als Zeichen politischer Starre

Ein Amerikaner wird in einer Dresdner Straßenbahn schwer verletzt, als er zwei Frauen gegen Übergriffe verteidigt. Zwei Syrer sollen die Täter gewesen sein – einer wurde gefasst und wieder freigelassen. Deutschland verharrt in Paralyse.