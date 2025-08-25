Tram in Dresden
Ein Amerikaner wird in einer Dresdner Straßenbahn schwer verletzt, als er zwei Frauen gegen Übergriffe verteidigt. Zwei Syrer sollen die Täter gewesen sein – einer wurde gefasst und wieder freigelassen. Deutschland verharrt in Paralyse.

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Sonntagabend gegen 0.25 Uhr sticht ein 21-jähriger Syrer in der Straßenbahnlinie 7 in Weixdorf nach Pennrich, Dresden, auf einen Amerikaner ein. Gemeinsam mit einem anderen Mann belästigte der Syrer zwei weibliche Fahrgäste. Der US-Bürger ging laut Medienberichten dazwischen, um die Frauen vor den Übergriffen zu schützen. Gegenüber der Bild sagte Polizeisprecher Lukas Reumund: „Bei der anschließenden Auseinandersetzung durch einen der Täter wurde der 21-jährige US-Bürger schwer verletzt.“ 

Daraufhin flüchteten beide Täter vom Tatort. Der Helfer blieb schwer verletzt und blutend zurück. Durch den Messerstich erlitt er Schnittwunden im Gesicht. Mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensbedrohlich sei sein Zustand nicht. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten einen der mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatortes fassen. Laut Polizei handelt es sich bei dem 21-Jährigen um einen Syrer. Gegen ihn und den zweiten Täter wird jetzt ermittelt, unter anderem wegen Körperverletzung.

Günter Johannsen | Mo., 25. August 2025 - 17:52

auf freiem Fuß. Ist unsere Justiz noch bei Sinnen, oder verfolgt die einen Plan? Haben diese Richter Angst vor der Rache der syrischen Clans? Dann sollte sie Platz machen für echte Richter mit Schneid und Empathie für die Opfer!
Ich bin dafür, diese zwei syrischen Mörder (auch wenn es nur versuchter Mord war) sofort an die USA auszuliefern. Die dortige Justiz muss jetzt zuständig sein, denn bei uns werden die islamistischen Täter nur mit Wattebällchen beworfen und dann wieder frei gelassen.
Die Amerikaner wissen, wie man mit solchen Verbrechern und Terroristen-Mördern umgeht!
Immer wieder junge islamisierte Syrer: warum habe wir die immer noch bei uns im Land?

an den "Marsch durch die Institutionen" , den sich in den 1970ern die Grün-Linken vornahmen, um dann (jetzt und heute) alle Schlüsselpositionen mit Linken zu besetzen: ist dieser Richter jetzt so ein Ergebnis ... so eine APO-Figur aus diesen links-grünen Anfängen? Wie sonst kommt es zu einem solchen beschämenden Ergebnis? Unbegreiflich!

Markus Michaelis | Mo., 25. August 2025 - 18:02

Es wird dazu gerne erzählt, dass Rechtsstaat, EU-Regelungen, Gesetze, Verfassung, Menschenrechte nunmal Dinge vorgeben und die Dinge nicht so einfach seien, wie das Populisten sagen, und am Ende alle durch eine letztlich bessere Gesellschaft davon profitieren würden.

Soweit so gut, aber am Ende muss sich auch diese Argumentation der Realität stellen und die hängt in einer Demokratie in letzter Konsequenz am Empfinden der Menschen, nicht an der Wissenschaft.

Genauso wenig, wie es zielführend ist, sich betroffen fühlenden Migranten (und anderen) zu den NSU-Morden zu erzählen, dass das nur 9 Morde über 7 Jahre seien, statistisch also irrelevant, und per Gesetz können man ohnehin vieles nicht einfach machen, gibt es glaube ich auch bei solchen Angriffen ein relevantes Problem.

Auf die verschiedenen Ängste, Gefühle und Misstrauen verschiedener Gruppen bekommt die Politik im Moment keinen Deckel mehr drauf - ist mein Eindruck.

Ingofrank | Mo., 25. August 2025 - 18:31

Lebenden „nur“ verletzten, würde die versammelte Jurnallie & der ÖRR keine Meldung herausgeben. So war es ein Ausländer, noch dazu ein Amerikaner die man ja jetzt gegen Russland braucht ……
Um es klarzustellen, es geht nicht gegen den Verletzten Amerikaner dem ich alles Gute und eine baldige Genesung wünsche, es geht mir um die „grenzwertige“ Berichterstattung & um die innere Sicherheit in diesem Land !
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Stefan | Mo., 25. August 2025 - 19:15

Es ist das Resultat einer verfehlten Flüchtlinges.-u. Migrationspolitik.
Wie seit Jahren bekannt.
Mehr braucht man dazu nicht mehr zu sagen.
Interessant ist nur, wie die Relativierungsspezialisten der Republik das jetzt wieder zurechtrücken, damit's für die Öffentlichkeit passt.

Wolfgang Borchardt | Mo., 25. August 2025 - 19:20

liefert ihr aber täglich Munition. Das verstehe, wer will. Man gewinnt den Eindruck, dass die Probleme mit fremden, nicht zu integrierenden Kulturen exponentiell zunehmen incl. der finanziellen Belastungen, für die nun insbesondere die Steuerzahler der Mittelschicht gerade stehen sollen.

