- Dresdner Messerfall als Zeichen politischer Starre
Ein Amerikaner wird in einer Dresdner Straßenbahn schwer verletzt, als er zwei Frauen gegen Übergriffe verteidigt. Zwei Syrer sollen die Täter gewesen sein – einer wurde gefasst und wieder freigelassen. Deutschland verharrt in Paralyse.
Sonntagabend gegen 0.25 Uhr sticht ein 21-jähriger Syrer in der Straßenbahnlinie 7 in Weixdorf nach Pennrich, Dresden, auf einen Amerikaner ein. Gemeinsam mit einem anderen Mann belästigte der Syrer zwei weibliche Fahrgäste. Der US-Bürger ging laut Medienberichten dazwischen, um die Frauen vor den Übergriffen zu schützen. Gegenüber der Bild sagte Polizeisprecher Lukas Reumund: „Bei der anschließenden Auseinandersetzung durch einen der Täter wurde der 21-jährige US-Bürger schwer verletzt.“
Daraufhin flüchteten beide Täter vom Tatort. Der Helfer blieb schwer verletzt und blutend zurück. Durch den Messerstich erlitt er Schnittwunden im Gesicht. Mit dem Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensbedrohlich sei sein Zustand nicht. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten einen der mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatortes fassen. Laut Polizei handelt es sich bei dem 21-Jährigen um einen Syrer. Gegen ihn und den zweiten Täter wird jetzt ermittelt, unter anderem wegen Körperverletzung.
