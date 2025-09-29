Für alle, die Liebich noch nicht kennen: Der „Störenfried von Halle“ ist ein verurteilter Rechtsnationalist. Der Einfachheit halber bleiben wir beim männlichen Pronomen. In den frühen 2000er-Jahren wurde er mit seiner Neonazi-Band „Hassgesang“ bekannt. Später war er die Stimme von Sachsens rechtsextremistischer Szene. Auf Montagsdemonstrationen redete er sich in Rage über Juden, Muslime, Flüchtlinge, Queere, teilweise Frauen. Fast allen galt seine Idiosynkrasie. Nur das „Volk“, das sollte bleiben. Liebich zählt zu den wenigen noch verbliebenen Altnazis. Die Verantwortung für die unkontrollierte Zuwanderung seit 2015 suchte er bei den Juden. Im Hintergrund von Angela Merkels „Refugees Welcome“-Politik habe die globalistische jüdische Elite die Fäden gezogen. Zweck: die Untergrabung der völkischen Integrität. Mit Nachdruck schloss Liebich an dieses Verschwörungsnarrativ an, indem er Karikaturen veröffentlichte, in denen kapitalistische Juden sich durch „große Nasen“ auszeichneten. Für diese und weitere Verhetzungen wurde er von einem Gericht im Jahr 2023 verurteilt. Zunächst legte Liebichs Verteidigung Revision beim Landesgericht ein, dann Berufung. Zwecklos. Das Urteil stand: 18-monatige Haftstrafe ohne Bewährung für mehrere Rechtsverstöße in der Zeit zwischen 2019 und 2023.