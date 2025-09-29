Liebich als Frau
Sven alias Marla-Svenja Liebich / picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Rechtsextremist Sven Liebich auf der Flucht „Mein Freund Freitag hat mich in Russland gefunden und besucht“

Sven bzw. Marla-Svenja Liebich ist flüchtig, und niemand weiß gesichert, wo der verurteilte Rechtsextremist sich befindet. Nun tauchte auch noch ein Brief Liebichs an das sächsische Justizministerium auf, in dem er seine Flucht ankündigt. Wollten die Ermittlungsbehörden ihn gar nicht dingfest machen?

VON MIRJAM EPSTEIN am 30. September 2025 6 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Sven Liebich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unter der Ampel-Regierung wurde 2024 ein Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, das unkompliziert den Wechsel zum gewünschten Geschlecht möglich machen soll. Was wir davon haben – neben der Denaturalisierung aller biologischen Prämissen zu dekonstruktivistischen Genderaxiomen – zeigt sich am Beispiel Liebichs.

Für alle, die Liebich noch nicht kennen: Der „Störenfried von Halle“ ist ein verurteilter Rechtsnationalist. Der Einfachheit halber bleiben wir beim männlichen Pronomen. In den frühen 2000er-Jahren wurde er mit seiner Neonazi-Band „Hassgesang“ bekannt. Später war er die Stimme von Sachsens rechtsextremistischer Szene. Auf Montagsdemonstrationen redete er sich in Rage über Juden, Muslime, Flüchtlinge, Queere, teilweise Frauen. Fast allen galt seine Idiosynkrasie. Nur das „Volk“, das sollte bleiben. Liebich zählt zu den wenigen noch verbliebenen Altnazis. Die Verantwortung für die unkontrollierte Zuwanderung seit 2015 suchte er bei den Juden. Im Hintergrund von Angela Merkels „Refugees Welcome“-Politik habe die globalistische jüdische Elite die Fäden gezogen. Zweck: die Untergrabung der völkischen Integrität. Mit Nachdruck schloss Liebich an dieses Verschwörungsnarrativ an, indem er Karikaturen veröffentlichte, in denen kapitalistische Juden sich durch „große Nasen“ auszeichneten. Für diese und weitere Verhetzungen wurde er von einem Gericht im Jahr 2023 verurteilt. Zunächst legte Liebichs Verteidigung Revision beim Landesgericht ein, dann Berufung. Zwecklos. Das Urteil stand: 18-monatige Haftstrafe ohne Bewährung für mehrere Rechtsverstöße in der Zeit zwischen 2019 und 2023.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Di., 30. September 2025 - 16:32

Die Person Liebich ist mir sehr unsympathisch. Wie er allerdings das LGBTQxyz-System und seine Propagandisten vorführt, beweist Exzellenz. Vielleicht ist er oben im Kopf nicht ganz richtig, aber die woken Staatsvertreter sind es auch nicht. Ein Wettbewerb um Verrücktheit.

Straub Klaus Dieter | Di., 30. September 2025 - 17:46

Es ist nur eine Posse des Rechtssystem Deutschland. Wer sich Auskennt nutzt es zu seinem Vorteil. Ob Namensänderung oder Gedächtnislücke, Asylmissbrauch usw alles funktioniert im Lande des Jerrn 2025!

Heidemarie Heim | Di., 30. September 2025 - 18:04

So so...Ich meine mich zu erinnern, dass eine Ex-Ampelfraktion trotz aller anti-queeren, homophoben, anti-woken, rassistischen und sonst was Warnungen, Kommentaren an diesem in der Geschichte der Republik einmaligen Gesetzes-Wurf festhielt und heute in der Regierung von ihrer Mitverantwortung genau wie die inzwischen geschasste FDP nichts mehr hören und wissen will. Und die Staatsanwaltschaften, die im Zusammenhang bzw. bei der Durchsetzung dieses "Gesetzes" jedem mit Strafe drohten, die den seit 30 Jahren bekannten männlichen Schnurrbartträger-Nachbar im Jahr seines Geschlechterwechsels nicht mit der richtigen o. gewünschten Anrede zu grüßen, lassen sich nun von genau einem Solchen seit Monaten u. damit unseren Rechtsstaat in aller Welt vorführen u. lächerlich machen! Wisst Ihr was? Es geschieht Euch ganz recht! Auch uns Bürgern/innen, die solch parteiübergreifenden Dilettantismus (-AfD) nach wie vor ohne Murren bei Wahlen goutieren anstatt eine sofortige Rücknahme zu fordern! MfG

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.