Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Fast eine Woche ist seit dem Erdbeben im Südosten der Türkei vergangen. Mittlerweile gibt es mehr als 35.000 Tote, die Vereinten Nationen rechnen mit weiteren 15.000. Die Freude über die erfolgreiche Bergung mancher Erdbebenopfer währt nicht lange, denn oft erliegen sie wenige Tage später ihren inneren Verletzungen. Im Erdbebengebiet nahe der syrischen Grenze wächst nun auch die Angst vor Kältetoten und Seuchen. In Folge von Plünderungen und anarchistischen Zuständen kommt es zu immer mehr Verhaftungen und Gewalt. Erste Bauherren werden verhaftet. Kurz vor dem Wahlkampf in der Türkei wird das Erdbeben so zum Politikum.

In den betroffenen Regionen setzen Türken ihre verzweifelte Suche nach Angehörigen fort. Viele staatliche Behörden haben den Kampf gegen die Zeit aufgegeben und beginnen – manches Mal auch gegen den Widerstand der Angehörigen vor Ort – mit den Räumungsarbeiten. Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD hat in den betroffenen Städten und Regionen Tausende Zelte errichtet, doch wünschen sich die Menschen im Südosten der Türkei Container, die ihnen besseren Schutz vor den Minusgraden bieten.