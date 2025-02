Herr Nopper, die Automobilindustrie befindet sich in Deutschland in einer tiefen Krise. Eine Studie des IMU-Instituts geht davon aus, dass ein Drittel der Jobs in der Stuttgarter Automobilwirtschaft verloren gehen werden. Allein Porsche baut 1900 Stellen in Stuttgart und Weissach ab. Was berichten Ihnen die Unternehmenschefs aus der Branche?