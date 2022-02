Die ersten Meldungen über Corona-Fälle in Bayern kamen Ende Februar 2020. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich am Ende meines ersten Mastersemesters. Sehr bald war schon von den ersten Hochschulschließungen in Süddeutschland die Rede. Was aber die Situation an meiner Universität in Berlin anging, reagierte der damals von mir aufgesuchte Studienberater gelassen: So schlimm, dass die Universität geschlossen wird, könne es nicht kommen. Kaum jemand hätte damals ahnen können, wie falsch er mit dieser Einschätzung lag.

Als im März 2020 der erste Corona-Lockdown durchgesetzt wurde, befand ich mich mitten in den Semesterferien. Wie so viele andere, war auch ich davon überzeugt, dass alles bald ein Ende haben würde: Wir sollten zwei Wochen zuhause bleiben, vielleicht auch drei oder vier Wochen, um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Ein paar AHA-Regeln müsse man einhalten und möglichst Masken beim Einkauf oder U-Bahn-Fahren aufsetzen, dann sei die Lage wieder unter Kontrolle. Die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern in Wuhan und die Armeelastwagen aus Bergamo gingen um die Welt, ohne dass jemand sich die Zeit nahm, ihre Herkunft gründlich zu prüfen und sie in den richtigen Kontext zu stellen. Der Hashtag #flattenthecurve ging um die Welt, das Zuhausebleiben galt auf einmal als ein Akt der Solidarität.