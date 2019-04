So erreichen Sie Bastian Brauns:

Mit Hilfe einer telefonischen Umfrage von mehr als 7.000 Personen aus West- und Ostdeutschland wollte das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) herausfinden, inwiefern Ostdeutsche und Muslime vergleichbare Ausgrenzungs- oder Diskriminierungserfahrungen machen. Dabei kam laut ersten Ergebnisse der Studie „Konkurrenz um Anerkennung“ heraus, dass Ostdeutsche und Migranten, insbesondere Muslime, durchaus ähnlichen negativen Stereotypen ausgesetzt sind:

So fänden mehr als 40 Prozent der Westdeutschen, Ostdeutsche würden sich ständig als Opfer sehen. Dass Muslime sich andauernd in der Opferrolle sehen würden, denken rund 37 Prozent der Westdeutschen und auch der Ostdeutschen. Außerdem sagten 36 Prozent der Westdeutschen in der Umfrage, dass Ostdeutsche noch nicht im heutigen Deutschland angekommen sind. Bei Muslimen sagten das fast 60 Prozent.

Sind die Gruppen überhaupt vergleichbar?

Inwiefern die beiden Gruppen überhaupt vergleichbar sind, versuchte der Leiter des Instituts, der Soziologe Frank Kalter, in einem Interview mit der Welt zu erläutern. So habe man die Teilnehmer der Studie etwa gefragt, inwiefern sie der Aussagen zustimmen würden: „Muslime beziehungsweise Ostdeutsche distanzieren sich nicht genug vom Extremismus.“ Wie das die Befragten für sich genau definiert haben, wisse man aber nicht, so Kalter. Aber je nachdem, über welche Gruppe man spreche, werde wohl eher der politische oder religiöse Extremismus gemeint worden sein.

Auf die Frage, warum man überhaupt diese beiden Gruppen miteinander verglichen habe, sagte Kalter: „Das sind zwei Gruppen, von denen wir wissen, dass sie benachteiligt sind und dass ihre Situation derzeit besonders stark in der Gesellschaft diskutiert wird. Wir wollten rausfinden, ob sie bei Fragen der Anerkennung, von Abwertungsgefühlen und Abwehr miteinander vergleichbar sind – oder nicht.“

Von den handelnden Politikern wünscht sich Kalter, dass sie viel stärker registrieren müssten, dass auch 30 Jahre nach der Wende sich noch immer sehr viele Ostdeutsche als benachteiligt ansehen. Was dann auch zu einem Konkurrenzverhalten gegenüber der Gruppe der Muslime führen würde.

Die ersten Ergebnisse der Studie gibt es als PDF-Download auf der Webseite des DeZIM.