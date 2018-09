Der Kampf um die Meinungshoheit nimmt mitunter bizarre Formen an. Da wird geschimpft und gewütet, verdreht und zurechtgerückt, verschwiegen und manipuliert. Das alles ist hässlich, doch wir haben uns daran gewöhnt. Leider. Immer häufiger jedoch kommt der Kampf um die Meinungshoheit in diesem Land hoch seriös daher, im weißen Kittel der Wissenschaften. Das ist immer dann der Fall, wenn von interessierter Seite Studien in Auftrag gegeben oder Umfrageergebnisse lanciert werden. Denn mit Umfragen kann man so ziemlich alles zeigen. Es kommt nur darauf an, wer, wie, wen fragt. Und wenn man das politisch genehme Ergebnis vorliegen hat, werden sich gleichgesinnte Medien begeistert auf die hoch wissenschaftliche Studie stürzen und das politisch genehme Ergebnis in plakative Parolen stanzen.

„Sachverständigenrat“ mit eindeutiger Agenda Ein schönes Beispiel für dieses Verfahren ist die am vergangenen Montag veröffentlichte „Studie über das Integrationsklima in Deutschland“. Die stammt vom – Achtung – „Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration“ (SVR). Der wurde im Jahr 2008 unter anderem auf Betreiben der Stiftung Mercator ins Leben gerufen. Deren Finanz- und Wirtschaftsnähe darf – wie bei anderen Stiftungen auch – nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Themen (Integration, Klimawandel, Europa) und Zielsetzungen sich mitunter lesen wie auf den Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung. Man hat eine eindeutige Agenda.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.