Aber Hartz IV ist mit der Bürgergeld-Reform längst Geschichte. Es müsste nun also wieder aufwärts gehen mit den Umfragewerten. Zu spüren ist davon bisher nichts. Neben verlorenem Vertrauen, das wieder aufzubauen mühselig ist und lange Zeit in Anspruch nehmen kann, liegt das womöglich auch noch an etwas ganz anderem: Die Einführung des Bürgergeldes könnte ein viel größerer Verrat an jenen sein, die in diesem Lande hart arbeiten, als es die Hartz-Reformen jemals waren. Das jedenfalls legen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nahe (IAB). Es ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit.