Die Entscheidung ist aber nicht nur aktuell konjunkturpolitisch falsch. Sie steht für eine generelle Abwendung der Regierenden von den Steuerzahlern. Einerseits kann man das Ergebnis des Koalitionsausschusses so deuten, dass die Kanzlerpartei sich von ihrem viel kleineren Koalitionspartner mal wieder über den Tisch hat ziehen lassen. Die Verhandlungsfinesse von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil und die Verhandlungsharmlosigkeit von Kanzler Friedrich Merz und Co., die sich schon in den Koalitionsverhandlungen zeigten, sind eine schicksalhafte Kombination. Auffällig war, wie überschwänglich Merz die „sehr gute Atmosphäre“ betonte. „Wir arbeiten in dieser Koalition wirklich gut zusammen“ – das scheint dem Kanzler derzeit am wichtigsten.