Die Ankündigung von Matthias Miersch ist ein böses Omen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte im Frühstücksfernsehen erklärt, die SPD habe zwar eine neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, sage aber den Namen noch nicht. Zunächst wolle man mit dem Koalitionspartner reden. Das klingt freundlich, ist es aber nicht. Vielmehr soll so Druck auf CDU/CSU aufgebaut werden, dem neuen Personalvorschlag auch gewiss und unumwunden zuzustimmen. Wer aber vertrauliche Gespräche mit öffentlichen Äußerungen anreichert, der führt nichts Gutes im Schilde. Gerüchten zufolge soll die Europapolitikerin Katarina Barley erneut ins Gespräch gebracht werden, aber bei der Union weiß man davon noch nichts.

Nach der gescheiterten Wahl der Rechtsgelehrten Frauke Brosius-Gersdorf zur Karlsruher Richterin hatte sich der Vorfall zur Regierungskrise ausgeweitet. Zu Recht hatte die SPD zwar darauf verwiesen, dass die Union und namentlich die Fraktionsführung unter Leitung von Jens Spahn Brosius-Gersdorf durchgewinkt habe. Sogar im Richterwahlausschuss stimmte die Kanzlerpartei zu. Doch in der Fraktion formierte sich Widerstand. Im Plenum gab es keine Mehrheit.

Spahn konnte seine Fraktion nicht hinter der SPD-Kandidatin versammeln, obwohl das Vorschlagsrecht den Sozialdemokraten klar zugestanden worden war. Doch mit Brosius-Gersdorf hatte die SPD einen Namen aufgerufen, der einigen Unions-Abgeordneten aus Anhörungen in der zurückliegenden Legislaturperiode noch zu bekannt war. In den Ampel-Jahren war die Potsdamer Wissenschaftlerin durchaus auch aktivistisch aufgetreten, um den Abtreibungsparagraphen zu kippen. Andere Äußerungen und Positionierungen kamen hinzu.

Man werde nicht blind zustimmen nur um des Koalitionsfriedens willen

Es ist Spahns Fehler, nicht früh genug erkannt zu haben, dass er für Brosius-Gersdorf keine Mehrheit würde organisieren können. Möglicherweise mangelte es an interner Kommunikation. Dies auf irgendwelche rechte Kampagnen zurückzuführen, wie es Grüne und Sozialdemokraten tun, spricht den Unions-Abgeordneten ihre Urteilsfähigkeit ab und offenbart eine geradezu verbohrte Ignoranz einer anderen Meinung gegenüber. Es ist eben keine Krise der Demokratie, wenn eine Abstimmung mal scheitert und man sich mit seiner Auffassung nicht durchsetzen kann.

In der Unionsfraktion werden nun keineswegs weiße Fahnen gehisst. Unter Fachpolitikern ist klar, dass man nun nicht einer anderen Kandidatin zustimmen könne, die beim Thema Lebensschutz ähnlich agiere und sich positioniere wie Brosius-Gersdorf. In der Gruppe der 50 bis 60 Abgeordneten, die sich machtvoll auf ihr Gewissen beriefen und sich gegen die Fraktionsführung (und den Kanzler) und vor allem gegen den Richtervorschlag der SPD stellten, ist klar: Man werde auch bei einem neuen Namen nicht blind zustimmen – nur um des Koalitionsfriedens willen.

Es bahnt sich also für den Start nach der Sommerpause eine doppelte Dilemma-Situation an. Schlagen Miersch und die SPD eine Kandidatin vor, die für die Unionsfraktion unproblematisch ist, droht der inzwischen in Aufstandstimmung versetzte linke Flügel der Fraktion mit Empörung. Man komme der CDU/CSU zu weit entgegen, mithin habe sich so die „rechte Kampagne“ am Ende doch durchgesetzt, so dann der Vorwurf gegen die eigene Führung. Präsentiert die SPD der Union aber einen Namen, der die Position zur Abtreibung von Brosius-Gersdorf nur kopiert, muss der Gegendruck aus Teilen der Union nahezu zwingend folgen.

Führende Fachpolitiker der CDU/CSU bekräftigten intern in der Fraktion, beim Thema Lebensschutz könne jetzt nicht indirekt im Wege der Richterwahl eine Positionsverschiebung stattfinden. Hier müsse die Union eine klare Haltung behalten. Zumindest werde eine qualifizierte Minderheit hart bleiben und sich nun nicht verbiegen lassen, heißt es. Dies sei nicht nur in der Sache geboten, sagt ein Parlamentarier, sondern auch nun, da die SPD die Diskussion derart vergiftet habe, eine Frage der Glaubwürdigkeit. Dem Vorwurf der rechten Kampagne müsse man die eigene Prinzipienfestigkeit entgegenhalten.

Ein erneutes Scheitern zu verhindern, müsste auch im Interesse der SPD liegen

Doch wie wollen Spahn und Miersch in dieser Lage stabile Mehrheiten für die weitere Regierungsarbeit organisieren? An der Richterwahl könne doch die Regierung nicht zerbrechen, heißt es auf beiden Seiten, allen Drohgebärden zum Trotz. Manche in der SPD hoffen, dass sie auf dem Wege dieses Konflikts zumindest Jens Spahn schaden können und ihn vielleicht loswerden. Spahn ist inzwischen bei den linken Sozialdemokraten zur Symbolfigur der „bösen“ CDU geworden, an dem man den Ärger über die neue Regierung festmachen kann, ohne gleich den Kanzler persönlich zu beschädigen.

Doch dass Spahn an dieser Richterfrage scheitert und in Kombination mit der Masken-Affäre vom CDU-Vorsitzenden ausgewechselt wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Viele Spahn-Kritiker übersehen, wie sehr der Münsterländer zum Fundament der Merz-Macht-Architektur gehört. Zusammen mit Thorsten Frei, Alexander Dobrindt und Carsten Linnemann bildet er die Spitze der Prätorianergarde, ohne die Merz nicht Kanzler geworden wäre – und es auch nicht bleibt.

Inzwischen gibt es Gerüchte in Berlin, die SPD habe womöglich noch gar keinen Namen, den sie überhaupt präsentieren könne, sie müsse nun vielmehr Zeit gewinnen. So müsse man die Äußerung von Miersch verstehen. In der Union wird unterdessen auch mit dem Szenario gespielt, ein weiterer Vorschlag könne tatsächlich in einer Wahl scheitern. Doch dies zu verhindern, müsste auch im Interesse der SPD liegen, denn eine andauernde Krise können sich beide Koalitionsparteien angesichts der bevorstehenden Wahlen nicht leisten.

