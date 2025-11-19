Ahmad Mansour
Ahmad Mansour / picture alliance / Hasan Bratic | Hasan Bratic

Streit um Förderprojekt gegen Islamismus „Correctiv wollte mich mit seiner Kampagne mundtot machen“

Im Streit um das Präventionsprojekt Dis_Ident erhebt „Correctiv“ schwere Vorwürfe gegen Ahmad Mansour. Im Interview bläst er zum Gegenangriff und erklärt, warum er die Recherche für tendenziös hält, welche Fakten ausgelassen wurden und wie Kampagnen dieser Art Islamisten in die Hände spielen.

INTERVIEW MIT AHMAD MANSOUR am 19. November 2025

Clemens Traub

Ahmad Mansour ist ein bekannter deutsch-israelischer Psychologe und Buchautor, der als Araber in Israel aufwuchs. Die von ihm gegründete „Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (MIND) GmbH“ bietet Projekte gegen islamistische Radikalisierung und muslimischen Antisemitismus an. Zuletzt erschien im S. Fischer Verlag sein Buch „Operation Allah – Wie der politische Islam die Demokratie unterwandern will“.

Stefan | Mi., 19. November 2025 - 11:34

Da spricht ein Vorzeigemigrant die Wahrheit aus und das ganze Narrenbiotop vom Correctiv steht mal wieder Kopf.
Typisch.
Zitat Mansour:
"Für mich steht fest: Das war eine Kampagne, mit der Correctiv mich persönlich und meine Arbeit diskreditieren wollte."
Wessen Geistes Kind das Correctiv ist, wissen viele ja noch von der angeblichen neuen "Wannseekonferenz" ...
Eine solche Art und Weise journalistischer Fake Berichterstattung gehört meiner Meinung nach verboten und sollte mit hohen Strafen einhergehen.
Das ist schon mehr als nur die Bevölkerung lediglich hinter die Fichte führen zu wollen.
Das ist geplanter Rufmord und echte Hetze.

