- „Correctiv wollte mich mit seiner Kampagne mundtot machen“
Im Streit um das Präventionsprojekt Dis_Ident erhebt „Correctiv“ schwere Vorwürfe gegen Ahmad Mansour. Im Interview bläst er zum Gegenangriff und erklärt, warum er die Recherche für tendenziös hält, welche Fakten ausgelassen wurden und wie Kampagnen dieser Art Islamisten in die Hände spielen.
Ahmad Mansour ist ein bekannter deutsch-israelischer Psychologe und Buchautor, der als Araber in Israel aufwuchs. Die von ihm gegründete „Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (MIND) GmbH“ bietet Projekte gegen islamistische Radikalisierung und muslimischen Antisemitismus an. Zuletzt erschien im S. Fischer Verlag sein Buch „Operation Allah – Wie der politische Islam die Demokratie unterwandern will“.
